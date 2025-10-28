El programa 'Deja tu Huella' diagnostica 2.690 casos de VIH en cinco años, evitando hasta 10.000 infecciones

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Deja tu Huella', impulsado por la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) y Gilead Sciences en enero de 2021, ha realizado hasta junio de este año 264.748 serologías en los servicios de Urgencias y ha diagnosticado 2.690 nuevos casos de VIH, con lo que habría evitado entre 5.380 y 10.760 nuevas infecciones.

SEMES, Gilead Sciences y el Grupo de Infecciones en Urgencias (INFURG-SEMES), en colaboración con la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), su grupo de trabajo para el estudio del SIDA (GESIDA), y la Coordinadora estatal de VIH y sida (CESIDA), pusieron en marcha esta iniciativa con el objetivo de promover el diagnóstico precoz del VIH para avanzar hacia la eliminación del virus en España.

Hasta la fecha, están participando 187 hospitales, con más de 300 profesionales sanitarios coordinando el programa. Del total de pruebas realziadas, una de cada 100 resultaron positivas. Teniendo en cuenta que cada diagnóstico precoz evita entre dos y cuatro nuevas infecciones, las entidades promotoras estiman que se habrían evitado hasya 10.700 nuevas infecciones por VIH.

Además, en un reciente estudio realizado dentro del proyecto, se ha podido determinar que el 58 por ciento de los diagnósticos de VIH realizados se produjeron en la fase aguda, en los 100 primeros días desde la infección, lo que mejora el pronóstico de los pacientes e interrumpe la cadena de trasmisión de la enfermedad.

La infección por VIH no diagnosticada es un problema persistente, ya que alrededor del 13 por ciento de las personas infectadas en todo el mundo siguen sin estar diagnosticadas ni tratadas. En España, se estima que el porcentaje de personas que desconocen que padecen la infección es del 7,5 por ciento.

Los análisis del programa 'Deja Tu Huella' también han puesto de relieve un sesgo de género en el diagnóstico del VIH. Los hombres tienen una mayor probabilidad de ser testados que las mujeres que se presentan con la misma condición indicadora. "El VIH no entiende de géneros ni orientaciones. Debemos reforzar la sensibilización tanto en profesionales como en población general para que la detección sea equitativa y universal", ha aseverado el del Grupo INFURG-SEMES y del proyecto, Juan González del Castillo.

LA AUTOMATIZACIÓN, CLAVE EN EL ÉXITO

Los expertos de 'Deja Tu Huella' han recomendado una estrategia de diagnóstico dirigida a nueve situaciones en Urgencias: infecciones de transmisión sexual (ITS), síndrome mononucleósido, neumonía adquirida en la comunidad, herpes zóster, profilaxis postexposición (PEP), Chemsex, plaquetopenia, fiebre sin foco tras la evaluación completa en urgencias y pacientes migrantes nacidos en países con alta prevalencia de infección por el VIH.

Uno de los hitos más relevantes de los últimos años ha sido la incorporación de alertas electrónicas y automáticas en los sistemas de historia clínica, desarrolladas en el marco del programa con el apoyo de Gilead Sciences. Este avance tecnológico, publicado recientemente en la revista 'HIV Medicine', demuestra que los hospitales que implementan alertas automatizadas en Urgencias multiplicaron por trece las tasas de solicitud de serología de VIH respecto a los que no las utilizan.

"La automatización ha supuesto un antes y un después. Gracias a las alertas electrónicas, conseguimos minimizar la posibilidad de que a un paciente con una condición indicadora no se le ofrezca la realización de una serología", ha destacado Juan González del Castillo.

En su quinto aniversario, el programa planea ampliar su alcance con nuevas herramientas digitales y una mayor implicación de enfermería en el triaje y cribado de pacientes. Todo ello para conseguir que la detección precoz sea una práctica habitual en Urgencias, y contribuir a la eliminación del VIH en España.

El presidente de SEMES, Tato Vázquez, ha resaltado que el proyecto ha transformado el papel de los servicios de Urgencias. "Con 'Deja Tu Huella', los servicios de Urgencias han pasado de ser un entorno reactivo a proactivo en la detección del VIH", ha afirmado.

Por su parte, el director de la Unidad de Negocio de VIH de Gilead España y Portugal, Luis Armenteros, ha precisado que 'Deja Tu Huella' es un "proyecto referente" en Europa y un "ejemplo de colaboración" que, además, muestra cómo "estrategias innovadoras" que apuestan por la automatización pueden "marcar la diferencia y generar impacto en la salud pública". "Y es que hoy 20 de cada 100 nuevos diagnósticos en España se realizan gracias a este programa", ha finalizado.