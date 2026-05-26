Profesionales y pacientes urgen a incluir el aumento de precios y el empaquetado neutro en la futura ley antitabaco

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MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), la Federación Española de Asociaciones de pacientes alérgicos y con Enfermedades Respiratorias (FENAER) y la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) han urgido este martes a que la futura legislación antitabaco sea "más ambiciosa" e incluya entre sus medidas el aumento de precios, la implantación del empaquetado neutro y la financiación de tratamientos farmacológicos que ayuden a los fumadores a dejar este hábito.

"El tabaco sigue siendo la principal causa evitable de mortalidad y discapacidad en el mundo", ha alertado en una rueda de prensa conjunta con motivo del Día Mundial Sin Tabaco, que se conmemora este domingo, el secretario general de SEPAR, Carlos Rábade, quien ha destacado los "avances" que se han producido en España en la lucha contra este hábito, pero también ha advertido de que la industria tabacalera se ha ido adaptando con la introducción de nuevos productos.

En este contexto, las sociedades científicas y de pacientes han puesto en valor que, después de años, el Ministerio de Sanidad haya impulsado el Anteproyecto de Ley que modifica la Ley 28/2005, de medidas sanitarias frente al tabaquismo, que en la actualidad se encuentra pendiente de iniciar debate parlamentario. Sin embargo, el fundador del Área de Tabaquismo de SEPAR, Carlos A. Jiménez-Ruiz, ha aseverado que cuenta con "deficiencias muy graves".

Con el objetivo de solventar estas carencias, las tres sociedades han elaborado un documento con "propuestas de cambios" que apunta, en primer lugar, la necesidad de aumentar los precios del tabaco y de los nuevos productos mediante un incremento de la fiscalización. "Es, sin duda, la medida más eficaz que hay", ha subrayado Jiménez-Ruiz, quien ha destacado el respaldo de la evidencia científica.

Según ha detallado, hay "multitud de estudios", desde hace "muchos años", que señalan que el incremento de precios "es la acción más importante para que los jóvenes no se inicien en el consumo de tabaco". En esta línea, ha hecho referencia a un metaanálisis publicado en 2025 que recopila datos sobre 25 estudios realizados en países hispanoamericanos y que reveló que, por cada 10 por ciento de subida de precios, se reduce otro 10 por ciento el consumo en los jóvenes.

Además, ha aludido a otro estudio que analizó la relación entre precio y mortalidad en 153 países durante 13 años seguidos y desveló que el aumento de precios también reduce la mortalidad asociada al consumo de tabaco. En concreto, una elevación de precios de entre el 45 y el 75 por ciento se asoció a una disminución de dos puntos en la mortalidad por tabaco.

EMPAQUETADO NEUTRO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

La segunda medida que demandan profesionales y pacientes es la implantación del empaquetado neutro que, según ha explicado Jiménez-Ruiz, ayudaría a reducir la capacidad atractiva que tiene el tabaco, algo que influiría especialmente en los jóvenes; además de que eliminaría el empaquetado como una "plataforma de publicidad y venta" de tabaco y permitiría incrementar la visibilidad de las advertencias de riesgo que figuran en los paquetes actuales.

El neumólogo ha destacado que en Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, Francia, Hungría, Noruega, Reino Unido, Bélgica, Dinamarca, Canadá, Arabia Saudí, Singapur, Países Bajos, Eslovenia, Tailandia, Turquía, Uruguay y Myanmar ya cuentan con el empaquetado neutro y, por ello, se ha preguntado por qué España no podría tenerlo.

En paralelo, las sociedades han instado a facilitar el acceso al tratamiento farmacológico del tabaquismo a todos los fumadores que quieran dejar de fumar y proporcionarles asesoramiento psicológico en el proceso. Según han afirmado, en la actualidad, se encuentran limitados por una serie de "barreras" relacionadas con la financiación de estas terapias y los requisitos para acceder a la misma.

El documento de propuestas también contempla la prohibición de consumo de tabaco y nuevos productos en todas las playas y en vehículos de transporte privado. Carlos A. Jiménez-Ruiz ha señalado que ya han iniciado contactos con representantes de los partidos políticos de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados para presentarles sus peticiones.

LA INDUSTRIA TABACALERA ES "FUERTE"

El presidente de la Federación Española de Asociaciones de pacientes alérgicos y con Enfermedades Respiratorias (FENAER), Mariano Pastor, ha alentado a "seguir avanzando" en la lucha contra el tabaco, ya que la industria tabacalera "es más fuerte y tiene más recursos" que quienes reivindican el "derecho a respirar sin humo".

A este respecto, ha reclamado, en consonancia con la propuesta conjunta de cambios, que la futura normativa recoja "sin ambigüedades" todos los productos de nicotina emergentes "en el mismo marco regulatorio que el tabaco convencional", así como una protección "específica y urgente" para los menores, la prohibición de aromas y saborizantes, la restricción de puntos de venta y el fin de la publicidad en redes sociales.

"Esto no puede esperar a la ley, hay medidas parlamentarias que se pueden adoptar ya", ha aseverado, al tiempo que ha detallado otras demandas como la "extensión clara y aplicación efectiva" de los espacios sin vapeo, la dotación de recursos "estables" para que las asociaciones de pacientes desarrollen programas de prevención, de educación para la salud y de apoyo al abandono del tabaco, y una "tolerancia cero" con las interferencias de la industria en los procesos de toma de decisiones sanitarias.

Precisamente, SEPAR ha publicado un documento de posicionamiento para expresar su rechazo a que instituciones sanitarias, profesionales sanitarios y responsables de políticas de salud pública mantengan relaciones de colaboración o acepten financiación, patrocinio o apoyo institucional de la industria del tabaco. De hecho, la sociedad científica obliga a sus socios de número a firmar una declaración responsable de no colaboración con la industria tabacalera.

INICIO DEL CONSUMO EN JÓVENES

El miembro del Grupo Respiratorio de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) José Luis Díaz Maroto ha advertido durante su intervención del creciente consumo de tabaco entre los jóvenes. En el mundo, 40 millones de niños de 13 a 15 años consumen algún producto de tabaco y 15 millones usan cigarrillo electrónico, mientras que, en España, la mitad de adolescentes afirma haber probado el cigarrillo electrónico, según ha explicado.

Por ello, ha destacado el lema elegido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Día Mundial Sin Tabaco 2026: 'Desenmascarando el atractivo, combatir la adicción a la nicotina y al tabaco'.

El médico de familia ha resaltado que, en sus charlas en institutos, trata de concienciar a los jóvenes sobre la inutilidad de la nicotina, el alcohol, el cannabis y otras drogas, insistiendo en que "el cerebro funciona perfectamente sin ninguna sustancia extraña". Para finalizar, ha subrayado la importancia de que "todos los días sean días antitabaco". "No al tabaco, sí a la vida", ha aseverado.