Profesionales y pacientes celebran el nuevo consenso para el abordaje de la enfermedad renal crónica

Archivo - Riñones. - ISTOCK. - Archivo

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Nefrología (SEN), la Sociedad Española de Enfermería Nefrológica (SEDEN) y la Federación Nacional de Asociaciones de Pacientes Renales ALCER han celebrado la aprobación del 'Documento de consenso para el abordaje de la ERC', que establece la ruta estratégica para atender la enfermedad renal crónica entre 2025 y 2028.

El texto, aprobado este jueves por el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), busca optimizar la detección precoz en población de riesgo y mejorar la coordinación asistencial entre Atención Primaria (AP) y especializada.

Sanitarios y pacientes han celebrado que el documento impulse la continuidad asistencial, la coordinación y la equidad, así como el protagonismo que da a pacientes y personas cuidadoras, incorporando así una perspectiva de abordaje integral que combina promoción prevención, diagnóstico precoz, tratamiento, seguimiento y rehabilitación.

"Con este documento de consenso a nivel nacional se garantiza la aplicación y adaptación de esta nueva estrategia de la ERC a las diferentes realidades de las comunidades y regiones de España, lo que es, sin duda, una gran noticia para que la asistencia sanitaria, y especialmente la prevención y la detección precoz de la ERC dé un gran salto y contribuya a frenar el crecimiento que esta patología ha experimentado en los últimos años en nuestro país y en todo el mundo", ha destacado el presidente de la SEN, Emilio Sánchez.

Entre los ejes prioritarios del nuevo consenso, también se encuentra la integración de sistemas de alerta automática en las historias clínicas electrónicas para ayudar a los médicos a identificar casos de riesgo y ajustar las dosis de los medicamentos según la función renal de cada persona.

Además, se impulsarán programas educativos, fomento del autocuidado y la toma de decisiones compartida, involucrando activamente a las asociaciones de pacientes.

SE ESTIMA QUE AFECTA AL 15% DE LA POBLACIÓN

En España, se estima que la ERC afecta ya al 15 por ciento de la población, en cualquier estadio de la enfermedad e incluyendo a las personas sin diagnosticar. Además, la prevalencia del tratamiento renal sustitutivo (TRS), es decir, el número de personas que están en diálisis o trasplante, ha aumentado un 30 por ciento en la última década, y ya son 68.403 las personas en estos tratamientos.

La enfermedad renal crónica es conocida como la epidemia silenciosa, ya que los síntomas no suelen manifestarse hasta etapas avanzadas, lo que deriva en un alto infradiagnóstico, con tasas de más del 40 por ciento.

El aumento de incidencia se relaciona con factores de riesgo como la diabetes y la enfermedad cardiovascular, que son responsables del 40 por ciento de los casos, la obesidad, la hipertensión arterial o el tabaquismo, que en su mayoría podrían evitarse o prevenirse.

Por ello, los especialistas sanitarios y los pacientes destacan el papel de la prevención primaria, enfocada a promover un estilo vida saludable, cese del hábito tabáquico, control de la obesidad y ejercicio físico. Además, inciden en la importancia de la detección precoz, a través de test de sangre y orina para medir la creatinina y albúmina, para iniciar tratamiento de forma temprana.