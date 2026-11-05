Los probióticos pueden ayudar a reducir la fatiga, el dolor y la inflamación en personas con esclerosis múltiple

Un equipo investigador que analizó la evidencia científica disponible sobre el uso de probióticos en personas con esclerosis múltiple - IBIMA

MÁLAGA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un equipo investigador de Ibima Plataforma Bionand y de la Universidad de Málaga (UMA), en colaboración con el Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Cardiovasculares (Cibercv), ha analizado la evidencia científica disponible sobre el uso de probióticos en personas con esclerosis múltiple.

El estudio, publicado en la prestigiosa revista científica internacional Clinical Nutrition, ha sido liderado por Mario Gutiérrez, investigador responsable del grupo de Medicina Preventiva y Salud Pública, y Carmen María González, investigadora del grupo de Investigación Clínica en Infección VIH, Infección Endovascular y Bacteriemias, ambos de Ibima.

Por su parte, la investigación ha contado también con la colaboración de Manuel Jiménez, investigador responsable del grupo de Investigación Cardiovascular para la Salud del Instituto y servicio de Cardiología del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, perteneciente al Servicio Andaluz de la Salud (SAS) de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias.

Esta revisión sistemática y metaanálisis reúne los resultados de los ensayos clínicos realizados hasta la fecha en adultos con esclerosis múltiple en los que se comparó la administración de probióticos con un placebo, incluyendo en conjunto a cerca de 300 participantes.

Los resultados sugieren que la suplementación con determinadas cepas de microorganismos probióticos podría contribuir a reducir moderadamente la fatiga y el dolor, así como algunos marcadores de inflamación, abriendo nuevas vías de investigación sobre su posible utilidad como complemento a los tratamientos habituales de la enfermedad.

A diferencia de trabajos anteriores, esta investigación se ha centrado exclusivamente en ensayos clínicos realizados en personas, descartando estudios experimentales en animales y otros que no cumplían con los criterios metodológicos establecidos --estudios observacionales, inexistencia de grupo control, no aleatorización, etcétera--.

De esta forma, los investigadores han tratado de obtener una imagen más precisa de la evidencia disponible actualmente sobre los posibles beneficios de los probióticos en esta enfermedad.

MENOS FATIGA Y DOLOR

La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica degenerativa y autoinmune que afecta al sistema nervioso central y que puede provocar síntomas muy diversos. Entre ellos, destacar la fatiga y el dolor que pueden tener un importante impacto sobre la autonomía y la calidad de vida de quienes conviven con la enfermedad.

El análisis realizado por los investigadores muestra que las personas que recibieron probióticos experimentaron, en conjunto, una mejor evolución de la fatiga y el dolor que aquellas que recibieron placebo.

Las intervenciones estudiadas fueron diversas e incluyeron principalmente preparados con cepas bacterianas de los géneros Lactobacillus y Bifidobacterium, con levaduras y formulaciones que incluían además prebióticos. La duración de los tratamientos también varió entre los diferentes ensayos.

Los autores principales del estudio han destacado que "estos resultados son prometedores porque sugieren que los probióticos podrían contribuir a aliviar síntomas que afectan significativamente a la calidad de vida de las personas con esclerosis múltiple. Sin embargo, es necesario seguir investigando con ensayos clínicos más amplios y en diferentes poblaciones para confirmar sus beneficios".

NUEVAS EVIDENCIAS SOBRE EL EJE INTESTINO-CEREBRO El estudio también encontró una disminución de determinados marcadores relacionados con la inflamación entre las personas que recibieron probióticos.

Estos resultados se enmarcan en una línea de investigación que ha ganado peso durante los últimos años: la relación entre la microbiota intestinal, el sistema inmunitario y el cerebro, conocida como eje intestino-cerebro.

Las personas con esclerosis múltiple pueden presentar alteraciones en la composición de las comunidades de microorganismos que viven en el intestino. Una mejor caracterización de esta en esos pacientes y en controles sanos permitirá evaluar de forma más holística el impacto real de los probióticos sobre dicha microbiota e identificar mejor los efectos sobre parámetros inflamatorios de la enfermedad tras la suplementación.

Finalmente, el análisis no encontró mejoras significativas en el grado de discapacidad neurológica asociado a la esclerosis múltiple ni tampoco en la depresión o en otros indicadores generales de salud mental.

Estos resultados son especialmente relevantes porque permiten diferenciar los posibles beneficios sobre determinados síntomas, como el dolor o la fatiga, de una modificación de la propia evolución neurológica de la enfermedad.

Por tanto, los investigadores recalcan que los probióticos deben estudiarse como una posible estrategia complementaria, y no como una alternativa a los tratamientos farmacológicos utilizados actualmente frente a la esclerosis múltiple.

NUEVOS ESTUDIOS PARA CONFIRMAR LOS RESULTADOS

Por otro lado, los autores señalan, además, que la evidencia disponible todavía presenta importantes limitaciones. El número de ensayos clínicos realizados es reducido, las formulaciones de probióticos utilizadas son diferentes y la duración de la suplementación era variable.

Asimismo, de forma particular, todos los estudios que pudieron incluirse en este meta-análisis se desarrollaron en una misma región geográfica, con el posible sesgo que esto entraña. La composición de la microbiota intestinal puede estar condicionada por numerosos factores, entre ellos la dieta, el entorno o los hábitos de vida, ampliamente relacionados con el lugar de origen y residencia.

Por ello, el equipo investigador considera necesario impulsar nuevos ensayos clínicos en diferentes poblaciones, incluidos estudios en España y en otros países europeos.