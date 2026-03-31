El principio activo de 'Viagra' mejora una enfermedad genética rara

Archivo - Imagen de recurso de 'Viagra'. - ISTOCK - Archivo

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sildenafil, principio activo también comercializado con el nombre de 'Viagra', mejora los síntomas en pacientes con síndrome de Leigh, una enfermedad genética rara, según revela una nueva investigación publicada recientemente en la revista 'Cell'.

El hallazgo ha sido llevado a cabo por investigadores de la Charité - Universitätsmedizin Berlin (Alemania), en colaboración con equipos de la Universidad Heinrich Heine de Düsseldorf (Alemania), el Hospital Universitario de Düsseldorf (Alemania) y el Instituto Fraunhofer de Medicina Traslacional y Farmacología de Hamburgo (Alemania).

El síndrome de Leigh es un trastorno metabólico raro, hasta ahora incurable, que se manifiesta en la infancia y causa síntomas neurológicos y musculares graves. El trastorno progresa lentamente y se acompaña de síntomas graves como crisis epilépticas, debilidad muscular y parálisis, pudiendo también verse afectado el desarrollo mental. Los pacientes con síndrome de Leigh tienen una esperanza de vida significativamente menor y, actualmente, no existe ningún tratamiento farmacológico aprobado.

Ahora, un equipo de investigación ha identificado un fármaco prometedor en un estudio piloto, que podría resultar sorprendente a primera vista: el sildenafil, un inhibidor de la PDE-5. Este fármaco es conocido principalmente por su uso en el tratamiento de la disfunción eréctil en adultos. Sin embargo, gracias a su efecto vasodilatador, también se utiliza en el tratamiento de la hipertensión pulmonar infantil.

El estudio consistió en administrar sildenafil de forma continua a seis pacientes con síndrome de Leigh, de entre 9 meses y 38 años. En tan solo unos meses, su fuerza muscular mejoró notablemente y, en algunos casos, los síntomas neurológicos desaparecieron. Además, se recuperaron más rápidamente de las crisis metabólicas, es decir, de las sobrecargas del metabolismo energético, que pueden agravar repentinamente el curso de este trastorno.

"Por ejemplo, en el caso de un niño tratado con sildenafil, la distancia que podía caminar se multiplicó por diez, pasando de 500 a 5000 metros", ha explicado el profesor Markus Schuelke. En otro niño, la terapia suprimió por completo las crisis metabólicas que se presentaban casi mensualmente, mientras que otro paciente dejó de sufrir crisis epilépticas.

Markus Schuelke, médico e investigador del Departamento de Neurología Pediátrica de la Charité y uno de los autores principales del estudio publicado recientemente, destaca: "Estos efectos mejoran significativamente la calidad de vida de los pacientes con síndrome de Leigh. Si bien tendremos que confirmar estas observaciones iniciales en un estudio más exhaustivo, nos complace haber encontrado un fármaco prometedor para el tratamiento de esta grave enfermedad hereditaria".

LA DIFICULTAD DE LA INVESTIGACIÓN EN ENFERMEDADES RARAS

Los investigadores subrayan que este éxito no se puede dar por sentado, ya que el síndrome de Leigh es poco común y afecta solo a uno de cada 36.000 niños. "El bajo número de casos dificulta la investigación de la enfermedad y presenta algunos obstáculos en nuestra urgente búsqueda de terapias eficaces", explica Markus Schuelke.

Con un número tan reducido de pacientes, los estudios a gran escala son prácticamente imposibles, lo que implica la colaboración internacional de especialistas de diversos centros. Además, no es posible simplemente extraer tejido cerebral o nervioso de los pacientes para investigar las causas de la enfermedad.

Para identificar el sildenafil como un fármaco potencialmente eficaz, los investigadores tuvieron que recurrir a algunas técnicas metodológicas. En una primera etapa, tomaron células de la piel de los pacientes y las utilizaron para producir en el laboratorio las llamadas células madre pluripotentes inducidas (células capaces de diferenciarse en distintos tipos celulares). A partir de estas células madre, cultivaron células nerviosas cuyo metabolismo presentaba la misma disfunción que el de los pacientes.

En la siguiente etapa, los investigadores seleccionaron más de 5.500 sustancias activas ya aprobadas para el tratamiento de otras enfermedades o para las que se disponía de amplios datos de seguridad y eficacia, y probaron su efecto en las células nerviosas cultivadas.

EFECTO POSITIVO EN CÉLULAS, EN MODELOS ANIMALES Y EN PACIENTES

"Este es el mayor estudio de cribado de fármacos para el tratamiento del síndrome de Leigh realizado hasta la fecha", ha apuntado Ole Pless, autor principal del estudio del ITMP, quien ha añadido que ha demostrado que "el sildenafil, entre otros fármacos, mejoraba la funcionalidad eléctrica de las células nerviosas".

Pruebas de laboratorio adicionales respaldaron los resultados obtenidos a nivel celular: en réplicas tridimensionales en miniatura del cerebro, conocidas como organoides, el sildenafil potenció el crecimiento de las células nerviosas, por ejemplo. El fármaco también mejoró el metabolismo energético y aumentó la esperanza de vida en modelos animales.

"Basándonos en estos resultados, decidimos administrar el fármaco como parte de un ensayo terapéutico individual en seis pacientes con síndrome de Leigh", ha manifestado el profesor Alessandro Prigione, autor principal del Departamento.

El primer paciente con síndrome de Leigh fue tratado en el Hospital Charité. Tras los resultados positivos, se trató a otros pacientes en Düsseldorf, Múnich y Bolonia. En general, todos los pacientes toleraron bien el fármaco.

Según los resultados publicados, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ha otorgado al sildenafilo la categoría de medicamento huérfano (MDH), es decir, un medicamento para enfermedades raras. Estos medicamentos pueden someterse a un proceso de aprobación simplificado, cuyo objetivo es apoyar el desarrollo de terapias para enfermedades raras.

Para validar los nuevos hallazgos y, dado que se confirman las observaciones previas, preparar la aprobación del sildenafilo para el síndrome de Leigh, el equipo de investigación planea un ensayo clínico controlado con placebo a nivel europeo como siguiente paso. El ensayo se llevará a cabo en el marco del proyecto SIMPATHIC EU.