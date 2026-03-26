La primera 'Guía de Trastornos Plaquetarios Congénitos' busca homogeneizar el abordaje diagnóstico y terapéutico - SETH

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (SETH) ha publicado la primera 'Guía de Trastornos Plaquetarios Congénitos' realizada en España, la cual ha sido elaborada por el Grupo Español de Alteraciones Plaquetarias Congénitas (GEAPC) y busca homogeneizar el abordaje diagnóstico y terapéutico.

Este documento "responde a una necesidad no cubierta y refuerza el compromiso de la Sociedad con las enfermedades hemorrágicas raras y con la formación continuada de los profesionales", ha explicado su presidenta, la doctora María Teresa Álvarez Román. El mismo es el primero en castellano que reúne recomendaciones en este sentido.

Coordinada por los doctores José Rivera Pozo y José María Bastida Bermejo, esta guía expone que los trastornos plaquetarios congénitos incluyen trombocitopenias hereditarias y trombocitopatías, causadas por mutaciones en decenas de genes implicados en la producción y función de las plaquetas, y se asocian a sangrado de intensidad variable, complicaciones sindrómicas y, en algunos casos, a un riesgo aumentado de neoplasias hematológicas.

No obstante, estas continúan siendo un reto para los profesionales sanitarios por su baja prevalencia, la gran heterogeneidad clínica y la complejidad de las pruebas diagnósticas. Además, representan una fuente de incertidumbre para los pacientes y sus familias.

Analiza, entre otros aspectos, los mecanismos etiopatogénicos

Ahondando en los detalles de este texto, el mismo consta de 10 capítulos que abordan desde los mecanismos etiopatogénicos hasta el manejo terapéutico, pasando por el algoritmo diagnóstico, el papel del estudio genético y el tratamiento de las complicaciones hemorrágicas y no hemorrágicas. También, incluye apartados específicos dedicados a situaciones especialmente complejas, como la mujer (sangrado menstrual abundante, embarazo y parto), el manejo perioperatorio y la edad pediátrica.

Para llevar a cabo este trabajo se ha contado con expertos en Hemostasia, Genética, Laboratorio, Pediatría, Ginecología y otras especialidades implicadas en el manejo de los trastornos plaquetarios congénitos. Todo ello coordinado por el GEAPC, que "nació para mejorar el diagnóstico de estos pacientes en España", ha afirmado su coordinador y miembro del Hospital Universitario Morales Meseguer de Murcia, el doctor José Rivera Pozo.

Este Grupo "ha logrado hitos como el Registro Español de Trastornos Plaquetarios Congénitos (RETPLAC) y el Biobanco de muestras de TPC, pero faltaba una guía que ordenara el conocimiento y apoyara la práctica clínica diaria", ha concluido.