El presidente del Parlamento andaluz subraya la importancia de adaptar el modelo sanitario al reto de la cronicidad

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, ha subrayado este miércoles la importancia de adaptar el modelo sanitario a los retos del envejecimiento de la población y la consecuente cronicidad, en el marco del ciclo de encuentros 'Ruta 86', organizado por Boehringer Ingelheim.

"La razón de ser de la Ley General de Sanidad fueron los pacientes, y eso marcó un antes y un después. Esta ley es un motivo de orgullo y hoy nos retrotraemos a sus valores: universalidad, gratuidad, protección de la salud, etc. Es un modelo magnífico, pero que hay que ir adecuando a la situación actual, y jornadas como la de hoy son claves para ello", ha destacado Aguirre.

Durante el encuentro, celebrado en Sevilla y que supone la tercera parada de este ciclo, que ya ha pasado por Madrid y Barcelona, Aguirre ha señalado la importancia de este tipo de iniciativas para poner en valor la necesidad de seguir adaptando el sistema sanitario a las necesidades de la población.

"A través de Ruta 86 queremos construir un diálogo que nos ayude a hacer frente a los desafíos que afrontamos como sociedad. El envejecimiento de la población es uno de ellos: vivimos más años, pero también convivimos durante más tiempo con enfermedades crónicas", ha destacado el director general de Boehringer Ingelheim España, Nicolas Dumoulin.

Tras ello, ha manifestado que este contexto da la oportunidad de "repensar" los modelos de atención, de reforzar la coordinación sociosanitaria y de situar la experiencia del paciente en el centro para no solo "vivir más sino también mejor".

La jornada también ha contado con la intervención del profesor en la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) y experto en Salud Pública y Medicina Preventiva, Joan Carles March, y el director de la Plataforma de Medicina Computacional, Joaquín Dopazo, quienes han destacado que la salud preventiva es una herramienta "clave" para hacer frente al aumento de la longevidad.

Además, se ha celebrado una mesa redonda en la que se ha abordado el envejecimiento de la población desde la investigación, las políticas públicas y la experiencia de las organizaciones de personas mayores.

En ella han participado la catedrática de Fisiología de la UCM y coordinadora del módulo de Salud en el CENIE, Mónica de la Fuente; la directora general de Personas Mayores, Participación Activa y Soledad no deseada de la Junta de Andalucía, Rocío Barragán; y el presidente de Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) y portavoz del proyecto 'A la vejez... Vitales', José Luis Fernández Santillana, quienes han hablado sobre cómo favorecer una vida más longeva a la vez que saludable, explorando cuestiones como hábitos de vida, detección precoz, salud mental y prevención de la soledad.

Además, han coincidido en la necesidad de impulsar una narrativa positiva que cambie la percepción social del envejecimiento, así como en la importancia de integrar de manera efectiva la voz y la experiencia de las personas mayores en la definición de políticas públicas.

La segunda mesa celebrada ha abordado la gestión y abordaje del aumento de las enfermedades crónicas en el Sistema Nacional de Salud (SNS), poniendo el foco sobre la prevención de estas patologías y en cómo las organizaciones e instituciones deben innovar para mejorar la atención y adaptarse a las necesidades los pacientes.

Este debate ha contado con la participación de la consejera técnica de la subdirección de Calidad Asistencial del Ministerio de Sanidad, Pilar Aparicio; el coordinador de la Estrategia de Atención a la Cronicidad de Andalucía, Antonio Fernández; la responsable de Procesos Asistenciales en la DG de Asistencia Sanitaria de la Junta de Extremadura, Carla Venturi; y el vicepresidente de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), Manuel Arellano.