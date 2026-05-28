Presentan un nuevo modelo asistencial integrado para mejorar el abordaje del cáncer de mama precoz

Archivo - Imagen de recurso de una mamografía. - PIXELFIT/ ISTOCK - Archivo

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Calidad Asistencial (SECA), la Fundación ECO y Novartis han presentado el Proyecto PAI, un nuevo modelo asistencial integrado para mejorar el abordaje del cáncer de mama precoz en España.

Cada año, se diagnostican en España cerca de 38.000 casos de cáncer de mama y, pese a que la mayoría se detectan en fases tempranas, dos de cada tres pacientes con elevado riesgo siguen expuestas a la recaída.

El Proyecto propone un modelo que estructura de forma coordinada todo el circuito, desde el diagnóstico hasta el tratamiento y los cuidados, con el propósito de mejorar los resultados en la salud y el bienestar de las pacientes, así como hacer más eficiente todo el proceso.

Asimismo, el enfoque sitúa a la paciente en el centro del proceso asistencial, promoviendo una atención personalizada y centrada en sus necesidades. En este sentido, incorpora la toma de decisiones compartida y el apoyo psicológico desde el inicio.

De este modo, los autores destacan que el PAI se presenta como una herramienta clave para avanzar hacia una atención basada en valor, poniendo el foco en los resultados que realmente importan a la paciente, como la calidad de vida, la experiencia y los resultados en salud, no solo como consecuencia del tratamiento, sino como eje fundamental del modelo asistencial.

En esta línea, aseguran que la coordinación entre especialidades también es un pilar fundamental para el abordaje del cáncer de mama precoz. Para ello, el PAI se articula en tres fases: diagnóstico, plan terapéutico y seguimiento integral. Este enfoque, apuntan, permite organizar de forma clara el recorrido asistencial de la paciente, asegurando una atención fluida entre los distintos niveles del sistema sanitario.

Además, afirman que, al optimizar los procesos y reducir las diferencias en el tratamiento, el PAI mejora los resultados para las pacientes y favorece un uso más eficiente de los recursos, contribuyendo a la sostenibilidad y viabilidad del sistema sanitario a largo plazo. En este sentido, el PAI incorpora la medición sistemática de resultados clínicos, asistenciales y de experiencia de las pacientes como base para la mejora continua, permitiendo avanzar hacia una atención basada en valor.

"Avanzar hacia modelos asistenciales integrados permite ofrecer una atención más homogénea, eficiente y centrada en la paciente, reduciendo la fragmentación asistencial y facilitando una toma de decisiones más ágil y consensuada. El principal valor del Proceso Asistencial Integrado (PAI) es organizar la atención alrededor de las necesidades de cada paciente, adaptando mejor el seguimiento según sus características y riesgo", ha destacado el oncólogo médico del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, Pablo Tolosa.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Española de Calidad Asistencial (SECA), Víctor Reyes, subraya que el PAI "constituye una herramienta estratégica para afrontar de manera más eficaz los retos clínicos y organizativos pendientes". Y destaca que "este modelo incorpora una visión integral de la atención, contemplando no solo los resultados clínicos, sino también la calidad de vida, el apoyo emocional, la información a la paciente, la experiencia asistencial y su participación activa en la toma de decisiones".

En esta línea, el vicepresidente de la Fundación ECO, Rafael López, añade que "es clave que un modelo de atención integral establezca una gobernanza, una vía de acceso y protocolos actualizados con manejo multidisciplinar, asegurando una decisión compartida con la paciente y una continuidad asistencial entre niveles. Un modelo de este tipo ayuda a mejorar la sostenibilidad y eficiencia del sistema sanitario, reduciendo duplicidades, evitando consultas innecesarias y mejorando los resultados en salud desde el principio".

REDUCIR EL RIESGO DE RECAÍDA

El modelo asistencial abarca la vigilancia activa tras el tratamiento, la detección precoz de recaídas o efectos adversos, la monitorización de la adherencia terapéutica y la gestión del impacto en la calidad de vida de la paciente.

PAI refleja incluye innovaciones organizativas, asistenciales y de medición, como la implementación de PROMs (Patient-Reported Outcome Measures) y PREMs (Patient-Reported Experience Measures), así como el uso de indicadores y sistemas de mejora continua para optimizar la atención.

"Para asegurar el mejor pronóstico posible para las pacientes, es esencial que, no solo tengan acceso a terapias innovadoras, sino que el sistema sanitario sea capaz de integrar estas innovaciones de manera eficiente dentro de un modelo asistencial ágil y bien coordinado. La implementación de proyectos como el PAI es fundamental para ofrecer una atención personalizada, equitativa y, sobre todo, centrada en lo que realmente importa para la paciente: su calidad de vida, su bienestar a largo plazo y la optimización de sus resultados", ha finalizado la directora médica de Novartis, Lupe Martínez.