Presentan una nueva terapia que da impulsos eléctricos en el tobillo para controlar la eyaculación precoz

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El centro Boston Medical ha presentado la Terapia de Estimulación del Nervio Tibial (TENT), un nuevo tratamiento que utiliza pequeños impulsos eléctricos aplicados en el tobillo para ayudar al cuerpo a modular la respuesta sexual y mejorar el control eyaculatorio.

El tratamiento utiliza pequeños impulsos eléctricos en el tobillo, zona donde se localiza el nervio tibial posterior, que participa en el control de la eyaculación. La hipótesis que maneja esta investigación es que, al estimular estas vías nerviosas, el cuerpo puede responder de forma más regulada durante las relaciones sexuales. Para aplicarla, se utiliza un electroestimulador TENS durante tres sesiones semanales de treinta minutos.

"La idea no es bloquear sensaciones, sino ayudar al cuerpo a modular su respuesta ante los estímulos y así recuperar el control", ha señalado el director médico internacional de Boston Medical, Héctor Corredor, durante la presentación de la terapia en el 27º Congreso Internacional de Medicina Sexual, que se celebra en Oporto (Portugal).

Según datos propios de Boston Medical, los pacientes que consultan por eyaculación precoz en sus clínicas tienen una edad media de 43 años. De ellos, el 75 por ciento presenta eyaculación precoz primaria, es decir, el tipo de eyaculación precoz que se presenta desde el inicio de la vida sexual de un hombre y que puede afectar la experiencia íntima en la adultez, generando estrés, inseguridad y frustración en sus relaciones.

En este contexto, la investigación tiene como objetivo comparar la eficacia de esta terapia con la de los tratamientos tradicionales para la eyaculación precoz y contó con la participación de 120 hombres de alrededor de 40 años. Los resultados muestran que añadir la TENT al tratamiento integral puede aumentar hasta tres veces la duración de la relación antes de la eyaculación, en comparación con la terapia convencional.

Boston Medical subraya que el objetivo de este tipo de investigaciones es ampliar el abanico de tratamientos disponibles, especialmente porque el tratamiento farmacológico puede no ser apto para todas las personas y puede presentar efectos adversos, como alteraciones del ánimo, insomnio, disminución del deseo sexual o síntomas gastrointestinales, entre otros.

El grupo médico recuerda que la eyaculación precoz tiene tratamiento y que, gracias a investigaciones como esta, cada vez es "más accesible y cómodo". Sin embargo indica que es fundamental acudir a tiempo a un experto en salud sexual masculina para evitar que el problema se cronifique o aumente su impacto psicológico: "Buscar ayuda médica permite encontrar opciones adecuadas para cada caso, con el fin de controlar la eyaculación y, además, manejar la ansiedad que produce no poder controlarla", finaliza Corredor.