Presentan una herramienta de búsqueda para conocer la situación de los medicamentos disponibles en España

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director de Innovación y Participación Ciudadana en Eupati España, Roberto Saldaña, ha presentado este lunes 'Medimaps', una nueva herramienta de búsqueda para conocer la situación en la que se encuentran los medicamentos disponibles en España.

"'Medimaps' permite acceder a las fuentes públicas de una manera sencilla para obtener la foto general de lo que está ocurriendo en con un determinado medicamento, y también se puede buscar por enfermedades", ha señalado Saldaña, el autor de la herramienta.

Así ha informado durante la presentación de la plataforma web en la Jornada Somos Pacientes 'Medicamentos que mejoran vidas: la innovación que viene', impulsada por la Fundación Farmaindustria y la plataforma Somos Pacientes.

Saldaña ha explicado que en la actualidad se puede conocer la situación de los medicamentos disponibles en España, sin embargo, se debe buscar en varias páginas webs, como la de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés), la de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y la del Ministerio de Sanidad.

"Cruzar la información que está publicada es realmente el verdadero desafío, porque ya no solamente es que estén en diferentes idiomas, sino que en la parte de la traducción no se usa una traducción literal. A veces se adaptan los términos que son los comunes en nuestro país. Y ahí es donde estaba quizá la dificultad de por qué no se podía acceder por enfermedad. Y nosotros lo hemos resuelto", ha detallado.

Asimismo, el autor de la herramienta ha resaltado las mejoras de 'Medimaps' frente al 'Informe Wait' que da a conocer la situación y el estado de disponibilidad de los fármacos que se aprueban en Europa y en qué estado de financiación se encuentran en España: "Pero el informe tiene varios problemas. La información no está en tiempo real, y además no se habla de las patologías o de las enfermedades", ha apuntado Saldaña.

En cuanto a su funcionamiento, su autor ha indicado que el buscador permite comprobar la situación del medicamento. Es decir, si está autorizado por la EMA, si se ha solicitado la comercialización en España, así como el número total de presentaciones.

"También se puede conocer si el fármaco está en estudio para la evaluación. Así como si está financiado con restricciones o si hubo una denegación de la solicitud de financiación", ha ahondado.

DATOS EN VIDA REAL

Durante la jornada se ha analizado la importancia de los datos en vida real, así como el valor de medir el impacto de los tratamientos en beneficio del paciente. En este sentido, el chief Healthcare Organizations Officer de Savana, Antonio Urda, ha destacado el nivel de la digitalización de los datos de salud en España.

"España debe estar orgullosa en la digitalización de la historia clínica de los pacientes, el trabajo empezó hace años y ha dado sus resultados. Por ejemplo, en Alemania, los médicos siguen enviando cartas a sus pacientes", ha manifestado Urda.

En este punto, la presidenta del Grupo Español de Pacientes con Cáncer (Gepac), Begoña Barragán, ha coincidido en que se va por la "buena dirección" en la digitalización de los datos, no obstante, ha indicado que se debe mejorar: "Los datos existen, pero la tecnología va mucho más allá que las voluntades de utilizarla correctamente y ponerla en común".

Por su parte, el director de la Plataforma de Medicina Computacional del Hospital Universitario Virgen del Rocío-Fundación Progreso y Salud, Joaquín Dopazo, ha asegurado que, en la actualidad, España está "muy bien digitalizada", sin embargo, considera que se debe mejorar el manejo de los datos.

"El problema para el uso de datos de mundos reales es cómo los usamos, y ahí es donde yo creo que nos falta aún dar unos cuantos pasos", ha apuntado Dopazo.

BORRADOR DE LA LEY DE SALUD DIGITAL

Durante la clausura de la jornada, el secretario general de Salud Digital, Información e Innovación del Sistema Nacional de Salud, Juan Fernando Muñoz, ha avanzado que el Ministerio de Sanidad está trabajando en una ley de salud digital que recogerá el Reglamento del Espacio Europeo de Datos Sanitarios: "Estamos trabajando y tenemos prácticamente cerrado un primer borrador, en el que el elemento clave son los organismos de acceso a datos".

En este sentido, ha asegurado que España cuenta con "buenos datos, a la altura de cualquier otro lugar del mundo". "La realidad es que no hay datos mejores en ningún otro sitio del mundo. Porque, entre otras cosas, durante mucho tiempo hemos hecho que nuestros profesionales se dediquen a introducirlos. Y eso no siempre ha sido lo mejor del mundo, pero ahora sí que nos da una ventaja competitiva fundamental. Tenemos muy buenos datos de los cuales poder tirar para hacer todas esas cosas que nos hemos puesto en mente", ha argumentado.

Asimismo, Muñoz ha insistido en que España tiene "todas las materias primas necesarias" para conseguir ayudar al paciente y a los profesionales. Además, ha destacado los beneficios del Espacio Europeo de Datos Sanitarios: "Tenemos un reglamento que acabamos de aprobar del Espacio Europeo de Datos Sanitarios que nos va a hacer más fácil acceder a esos datos sin un consentimiento previo generando la suficiente confianza para ellos", ha finalizado Muñoz, quien ha afirmado que el Ministerio está volcado para conseguir los culminar el proceso.