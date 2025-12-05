Prehabilitación: el secreto para que los adultos mayores se recuperen mejor tras la cirugía

Archivo - Paciente atendido por profesionales sanitarios en su habitación de un hospital. - MORSA IMAGES/ISTOCK - Archivo

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un gran ensayo clínico dirigido por investigadores del Hospital de Ottawa y la Universidad de Ottawa (Canadá), muestra que la prehabilitación (también llamada prehab) puede reducir la discapacidad después de la cirugía en adultos mayores con fragilidad, siempre que puedan participar plenamente en el programa de prehabilitación.

El ensayo, publicado en 'JAMA Surgery', incluyó a 847 adultos mayores con fragilidad de 13 centros quirúrgicos de Canadá. La mitad de ellos fueron asignados aleatoriamente a un programa estructurado de prehabilitación domiciliaria, centrado en el ejercicio y la nutrición, durante al menos tres semanas antes de la cirugía. La otra mitad (grupo de control) recibió pautas públicas sobre actividad física y alimentación saludable.

EJERCITARSE ANTES DE LA CIRUGÍA CAMBIA LA RECUPERACIÓN

Los participantes que completaron al menos el 75 por ciento de los ejercicios de prehabilitación tuvieron niveles significativamente más bajos de discapacidad después de la cirugía, aunque los resultados generales no mostraron diferencias en las complicaciones o la discapacidad relacionadas con la cirugía.

"Este estudio demuestra que los adultos mayores con fragilidad que disponen de tiempo suficiente antes de la cirugía, junto con el apoyo interno y externo para participar plenamente en un programa de prehabilitación, tienen más probabilidades de experimentar una mejor recuperación y una menor discapacidad después de la cirugía", comenta el doctor Daniel McIsaac , anestesiólogo y científico sénior del Hospital de Ottawa y catedrático de Investigación Clínica en Innovación Perioperatoria de la Universidad de Ottawa.

"El estudio también demuestra que debemos seguir optimizando e integrando los programas de prehabilitación para que todos puedan participar plenamente y, en última instancia, beneficiarse".

POR QUÉ LA PREHAB ESTÁ REVOLUCIONANDO LA CIRUGÍA

El programa de prehabilitación de este estudio, diseñado con la colaboración de expertos y pacientes, proporcionó a los pacientes un programa personalizado de ejercicio y nutrición en casa. Este incluía videos instructivos de ejercicios, una banda elástica para entrenamiento de fuerza, un podómetro para registrar los pasos, cupones para suplementos proteicos y llamadas de un entrenador de prehabilitación al menos una vez por semana.

La prehabilitación se está incorporando cada vez más a la atención sanitaria, pero aún quedan dudas sobre cuál es la mejor manera de hacerlo. En este contexto, una importante revisión de ensayos clínicos de prehabilitación en todo el mundo, publicada en enero de 2025, confirmó que la prehabilitación puede reducir las complicaciones y la duración de la hospitalización después de la cirugía, al tiempo que mejora la calidad de vida y la recuperación física.