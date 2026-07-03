Archivo - Potenciar servicios de neurorrehabilitación y fondos en investigación, metas de 'Mójate por la Esclerosis Múltiple 2026' - ESCLEROSIS MÚLTIPLE EUSKADI - Archivo

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La organización Esclerosis Múltiple España ha anunciado la llegada de una nueva edición de la campaña solidaria y de sensibilización 'Mójate por la Esclerosis Múltiple', que en 2026 tiene los objetivos de "potenciar los servicios de neurorrehabilitación" a los pacientes "y destinar fondos a la investigación hasta encontrar una cura de la enfermedad".

"Como cada año, el 'Mójate' es una oportunidad para que la sociedad muestre su apoyo a las más de 58.000 personas que conviven con la esclerosis múltiple en España y para recordar la importancia de garantizar recursos de atención y rehabilitación", ha explicado la directora general de esta entidad, Beatriz Martínez de la Cruz.

Para ello, en esta edición se va a disponer de cerca de 800 playas, piscinas y otros espacios de toda España, que se van a convertir en puntos 'Mójate' este domingo, 5 de julio, fecha en la que se van a movilizar más de 3.000 voluntarios para apoyar a las personas con esta patología y sus familias.

Nacida hace más de tres décadas, esta acción "se ha consolidado como una iniciativa de divulgación y participación ciudadana que da visibilidad", han señalado desde Esclerosis Múltiple España, concretando que "surgió de la mano de la Fundació Esclerosi Múltiple de Cataluña como acto de colaboración y captación de recursos, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida y la atención a las personas con esclerosis múltiple, y dar apoyo a la investigación de la enfermedad".

CHAPUZÓN SOLIDARIO

Destacando que esta organización regional cede a la nacional la coordinación de esta campaña a través de sus 37 entidades miembro, esta última ha expuesto que la misma invita a la ciudadanía a sumarse a un chapuzón solidario en playas, piscinas y otros espacios habilitados.

Todo ello en relación con esta enfermedad autoinmune, muy heterogénea, neurodegenerativa y potencialmente grave, de la que cada año se diagnostican alrededor de 1.900 nuevos casos y más de 2,9 millones de personas están afectadas en el mundo. "El 68 por ciento de los diagnósticos corresponden a mujeres" y "el 35 por ciento de las personas con esclerosis múltiple no recibe tratamiento rehabilitador", han indicado los expertos.

Así, y debido también a que es la segunda causa de discapacidad no traumática en jóvenes, que suele presentarse en personas entre los 20 y los 40 años, Esclerosis Múltiple España ha recordado que en la web del 'Mójate' se pueden encontrar detallados los diferentes actos representativos, y la relación de playas y piscinas donde los interesados pueden realizar donativos, adquiriendo camisetas y otros artículos conmemorativos.