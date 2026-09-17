Portugal, Italia, Alemania y Francia, países con más asistencias médicas a viajeros españoles este verano

Archivo - Allianz Seguros - ALLIANZ - Archivo

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Portugal, Italia, Alemania y Francia se situaron entre los principales destinos con mayor volumen de atención sanitaria a turistas españoles durante el verano de 2026, según los datos facilitados por la compañía de seguros y asistencia Allianz Partners.

Estos cuatro países europeos concentraron casi el 10% de la totalidad de las intervenciones médicas gestionadas por la entidad a nivel mundial durante el periodo estival, desmontando la percepción de que las incidencias de salud quedan acotadas a los viajes de larga distancia o a destinos exóticos.

A pesar de que el número total de siniestros de viaje tramitados por la firma registró un descenso interanual del 12% respecto al verano anterior, las urgencias médicas se mantuvieron como la principal causa de activación de las pólizas, por delante de otras eventualidades logísticas como las cancelaciones, las pérdidas de equipaje o los retrasos de vuelos.

En el ámbito internacional fuera de la Unión Europea, las intervenciones continuaron lideradas por países como Estados Unidos, Tailandia, México, Japón, Indonesia, República Dominicana, Colombia, Brasil y Argentina.

Desde el punto de vista operativo y financiero, Allianz Partners ha recordado las limitaciones de la Tarjeta Sanitaria Europea, la cual no contempla partidas clave como la repatriación ni la atención en determinados centros privados.

Asimismo, la aseguradora ha enfatizado el impacto económico que suponen las incidencias fuera del continente, señalando que en mercados como el estadounidense una visita básica a urgencias oscila entre los 1.500 y los 5.000 dólares, mientras que la estancia hospitalaria media supera los 2.000 dólares diarios sin incluir pruebas diagnósticas especializadas.