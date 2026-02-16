La POP reclama que las terapias avanzadas se desarrollen con los pacientes en el centro

Imagen de la jornada. - LASKER

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), Manuel Arellano, ha destacado que las terapias avanzadas representan una "oportunidad sin precedentes para mejorar la vida de los pacientes", y ha hecho un llamamiento a que su desarrollo, evaluación y acceso se construyan desde el diálogo entre todos los actores del sistema, situando siempre en el centro a las personas afectadas.

Así se ha mostrado Arellano durante su participación en la jornada, titulada 'Oportunidades y Retos en la Regulación, Evaluación y Acceso a las Terapias Avanzadas', que ha reunido en el Senado a autoridades nacionales y autonómicas, expertos sanitarios y asociaciones de pacientes para analizar el cambio de paradigma que suponen estas nuevas terapias, en el marco de la nueva Ley del Medicamento y Productos Sanitarios.

Los participantes han coincidido en que las terapias avanzadas representan un cambio de paradigma en la medicina, pero requieren un marco regulatorio que garantice su "acceso equitativo y sostenible" para todos los pacientes.

"El problema con las terapias avanzadas es que es un producto nuevo, un producto caro, no tenemos equilibrio entre oferta y demanda y por tanto no tenemos acceso. Todos queremos que haya acceso y para eso tenemos que generar confianza", ha declarado Manuel García, catedrático de Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid, durante su ponencia sobre 'Modelos de financiación y compra pública'.

Asimismo, durante la jornada se ha abordado el marco regulatorio de las terapias avanzadas. Los intervinientes han aportado distintas perspectivas clave sobre la armonización europea y su aplicación en España, destacando la necesidad de acelerar la transposición de regulaciones europeas para no perder el ritmo de la innovación global con una visión centrada en las personas.

Por último, se ha tratado el posicionamiento y el acceso de las terapias avanzadas, desde la perspectiva autonómica. Los participantes han puesto en valor el papel clave de las comunidades autónomas en la llegada de las terapias avanzadas a España y su importante papel de gestión. Además, han compartido que cada comunidad autónoma tiene su particularidad, "pero deben ser garantes en la equidad en el tratamiento de los pacientes, desde la colaboración, nunca desde la competencia".