Los podólogos instan a las administraciones a garantizar la atención integral del pie diabético en todo el país

Archivo - Imagen de recurso de una person con pie diabético. - UCM - Archivo

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Colegios Oficiales de Podología ha reclamado un compromiso político para garantizar una atención integral del pie diabético en todo el país y prevenir así las amputaciones.

Según explican, el pie diabético constituye una complicación crónica de la diabetes mellitus, caracterizada por la presencia de lesiones en los pies que pueden evolucionar a infecciones, úlceras y, en los casos más graves, requerir amputaciones.

El manejo clínico de estos pacientes implica un enfoque multidisciplinar, donde la prevención, el diagnóstico precoz y la intervención quirúrgica juegan un papel fundamental para evitar la progresión de la enfermedad y mejorar la calidad de vida de los enfermos.

Con motivo de la conmemoración mañana del Día Mundial de la Diabetes, el profesor titular de Podología de la Universidad Complutense de Madrid, José Luis Lázaro, ha advertido de que los datos son "preocupantes". "Porque entre el 25 y el 34 por ciento de las personas con diabetes tendrán una úlcera en el pie a lo largo de su vida, una enfermedad que expone al paciente a la posibilidad de tener una amputación", ha añadido.

Además, la mortalidad a cinco años tras la aparición de una úlcera se aproxima al 30 por ciento y llega hasta un 70 por ciento cuando el paciente ha requerido una amputación mayor. La diabetes mellitus sigue siendo la primera causa de amputación no traumática de miembros inferiores.

Asimismo, Lázaro ha asegurado que desde el Consejo General de Colegios de Podología de España llevan muchos años trabajando para intentar implementar en los distintos hospitales españoles unidades multidisciplinares de pie diabético, donde el podólogo tiene un rol fundamental.

En esta línea, ha afirmado que lo que falta para extender a todo el territorio nacional este tipo de unidades es "voluntad política", aunque ha reconocido que lo más difícil es "modificar la estructura de un sistema sanitario público que está muy encorsetado".

"El modelo y tipo de atención que reciben los pacientes afectados de pie diabético cambia y mejora mucho cuando las unidades multidisciplinares integran la figura del podólogo, porque se ha demostrado que se reduce la tasa de amputaciones, las tasas de mortalidad, la estancia hospitalaria y los costes, con lo cual es un modelo que se debe extender al mayor número de hospitales del país", ha indicado Lázaro, quien ha recordado que no llegan a 30 las unidades multidisciplinares de pie diabético que reúnen los criterios de idoneidad para garantizar una atención de calidad al paciente.

EL 75% DE LOS PACIENTES NO TIENEN ACCESO A UNA UNIDAD ESPECIALIZADA

La Sociedad Española de Diabetes, a la cual pertenece el profesor Lázaro, realizó hace unos años un estudio en el que se demostró que el 75 por ciento de los pacientes de pie diabético no tienen acceso a una unidad de pie diabético, lo que demuestra una falta de equidad total en el acceso a este recurso en función de la procedencia y lugar donde viva la persona que sufre esta dolencia.

El trabajo realizado Lázaro analiza tres tipos de centros que marcan la variabilidad existente en el manejo clínico del pie diabético entre las distintas comunidades autónomas.

En este sentido, la presidenta del Consejo General de Colegios de Podólogos de España, Elena Carrascosa, ha recordado que existen centros que cuentan con Unidad de Pie Diabético plenamente especializadas y coordinadas, integrando enfermería, endocrinología, cirugía vascular y podología; otras que funcionan como pseudo unidades, en las que hay coordinación entre los mismos servicios, pero sin la participación del podólogo, y hospitales que carecen de unidades específicas para tratar esta patología.

El estudio plantea una atención homogénea y especializada, abogando por unidades plenamente coordinadas, ya que permitirá optimizar de forma significativa los resultados clínicos y económicos en el tratamiento de este tipo de pacientes, ya que ahorraría visitas a los servicios de urgencias, hospitalizaciones y complicaciones y posibles amputaciones, y en definitiva supone un ahorro de costes sanitarios.

Como conclusiones, se ha determinado que los hospitales sin unidad de pie diabético presentan una mayor presión asistencial (250,2 episodios por 100 camas), mientras que los centros con unidad tienen más episodios por paciente y menor presión hospitalaria, lo que refleja que la especialización permite un seguimiento más intensivo de los pacientes con esta patología.