Los podólogos avisan que el abuso de los zapatos transparentes y de punta estrecha puede provocar más de diez dolencias

VALÈNCIA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ilustre Colegio Oficial de Podología de la Comunitat Valenciana (ICOPCV) ha advertido de que abusar de la moda de los zapatos de punta estrecha y los transparentes puede ser causa de deformidades óseas, problemas circulatorios, dermatitis, infecciones o eccemas, entre otros problemas en los pies, que cifra en más de diez.

"Seguir las tendencias en moda no debería ir reñida con la salud podal. Y si bien, cada vez más firmas apuestan por hormas y tacones más respetuosos, siguen manteniéndose las punteras estrechas y los calzados transparentes que pueden ser muy dañinos para los pies. El problema es que muchas personas no son conscientes del precio que pagan por calzar acorde a las tendencias, y uno de los propósitos de los profesionales de la Podología es informar y concienciar sobre ello", ha explicado en un comunicado Jorge Escoto, podólogo y miembro de la junta directiva del ICOPCV.

Por lo que se refiere a los zapatos de punta afilada, las dolencias más comunes son deformidades en los dedos como juanetes, dedos en garra o martillo, así como en las en zonas donde el zapato roza o aprieta más, porque aparecen callos y durezas; dolor y molestias, principalmente en la parte delantera del pie, las llamadas metatarsalgias; sensación de ardor o entumecimiento por compresión de nervios, que resulta en un neuroma de Morton o problemas circulatorios ya que la presión constante puede dificultar la circulación sanguínea y provocar hinchazón o sensación de tener el pie frío, principalmente la zona digital.

Además, la entidad colegial cita alteraciones posturales ya que, de modo "compensatorio por el dolor o la incomodidad", la persona puede alterar o modificar su forma de caminar, lo que afecta a rodillas, caderas y espalda e infecciones o problemas de la piel, pues hay mayor riesgo de que aparezcan ampollas, uñas encarnadas o infecciones por hongos, como consecuencia de la falta de ventilación, roce y presión continuadas.

Con respecto a los calzados transparentes, desde el ICOPCV se ha resaltado que aquellos que están fabricados en un material plástico sin transpirabilidad, igual que sucede con las punteras estrechas, conllevan un mayor riesgo de ampollas, uñas encarnadas o infecciones por hongos, como consecuencia de la falta de ventilación.

No obstante, también apunta que las 'bailarinas mesh' (de malla o red), si bien favorecen la ventilación, "suelen ser excesivamente planas", lo que puede causar fascitis plantar.