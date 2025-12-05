El poder del arte para paliar el trauma infantil - UCM

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La arteterapia ayuda a niños y adolescentes a superar experiencias adversas, según concluye un estudio conjunto de Save the Children y la Universidad Complutense de Madrid.

La ONG y la Complutense se han unido para la puesta en marcha del innovador programa de arteterapia 'Brundibár', desarrollado a lo largo de tres años y sobre el que un informe publica ahora sus conclusiones.

La arteterapia se entiende como una vía de trabajo específica que utiliza el proceso de creación a través del lenguaje artístico para acompañar y facilitar procesos psicoterapéuticos y promover el bienestar bio-psico-social.

A lo largo de los cursos escolares 2022-2023 y 2023-2024, más de 100 niños y niñas de 6 a 18 años participaron en el proyecto 'Brundibár', un programa que tiene como objetivo investigar metodologías de intervención a través del arte que ayuden a niñas, niños y adolescentes a superar experiencias adversas.

El proyecto se desarrolló en cinco CRIAs (Centro de Recursos para la Infancia y la Adolescencia) de Save the Children, estructurado en sesiones grupales con una duración de 75 a 90 minutos y creando un espacio seguro y de confianza.

Se utilizaron diversas técnicas artísticas y materiales para fomentar la autoexploración y el desarrollo de habilidades clave, como la resolución de problemas y la autorregulación.

El informe resultante, titulado 'Arteterapia e infancia. Una vía para el bienestar ante el trauma infantil' y coordinado por la catedrática Marián López Fernández Cao y la profesora Ana Serrano Navarro, demuestra la poderosa conexión entre el arte y la salud mental, al utilizar la creación artística como una herramienta para la recuperación psicológica, la regulación emocional y la integración social de niños, niñas y adolescentes que han sufrido violencia.

En definitiva, según las autoras del informe "este proyecto ha proporcionado evidencia empírica sólida de que la arteterapia es una herramienta poderosa y efectiva para apoyar a los niños en su proceso de recuperación y resiliencia".

Se espera que este estudio permita activar las necesarias políticas y acciones que permitan consolidar la arteterapia como un recurso más para la protección de los y las menores.