Plataformas educativas y ocio sin humo: así son las propuestas del Proyecto Zero para lograr una generación sin tabaco

Archivo - Imagen de archivo de los participantes de Proyecto Zero. - PROYECTO ZERO - Archivo

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los jóvenes del Proyecto Zero han presentado este lunes en Madrid las cinco propuestas finalistas de esta edición -con el objetivo de avanzar hacia la primera generación libre de tabaco en 2030-, que van desde una plataforma educativa gamificada hasta un sistema para convertir conciertos y festivales en espacios sin humo mediante puntos y recompensas.

Las iniciativas, desarrolladas durante un año por 19 participantes menores de 25 años, han sido presentadas el Demoday del Proyecto Zero, una iniciativa creada por la Alianza de Entidades Sin Tabaco, liderada por la Asociación Española contra el Cáncer y la Fundación Lo Que De Verdad Importa (LQDVI).

Durante el evento, en el que ha intervenido una representación de integrantes de los distintos proyectos, se ha insistido en la importancia del papel de los jóvenes en la lucha contra el tabaquismo. Además, se ha dialogado sobre cómo influyen las estrategias de la industria.

En este sentido, se ha resaltado que 1 de cada 4 estudiantes de 12 y 13 años declara haber consumido alguna vez en su vida cigarrillos electrónicos; el 52,7 por ciento de los jóvenes declara que vapear o fumar cachimba está de moda y 9 de cada 10 responde tener un impacto habitual a algún tipo de consumo (tabaco tradicional o nuevos productos) en los espacios digitales.

Asimismo, el 80 por ciento de los casos de tabaquismo comienza antes de los 18 años, el consumo de tabaco está relacionado con 16 tipos de cáncer y es responsable del 30 por ciento de las muertes por cáncer.

PIDEN A LA ADMINISTRACIÓN QUE TOME MEDIDAS

Tras ello, la directora general de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), Isabel Orbe, ha lamentado que algunos ministerios, "por criterios económicos, no han tomado las medidas que tienen que tomar" para conseguir una generación libre de tabaco para el año 2030.

"Unas medidas para el futuro, no para arreglar la situación de hoy, sino realmente medidas que pongan al cáncer donde lo tienen que poner desde una perspectiva económica y una perspectiva de salud", ha añadido Orbe.

En este punto, la directora general de la AECC ha ha reclamado a las administraciones públicas que "hagan su trabajo", al tiempo que ha recordado que la última "modificación seria y real" en leyes relacionadas con el tabaco es del año 2010.

"Aunque ha habido algún movimiento, son 15 años en los que tenemos muchísima información sobre el impacto que tiene el tabaco en los miles de derivados. Tenemos una enorme oportunidad ahora para tomar las medidas", ha argumentado.

Orbe ha pedido a los jóvenes su apoyo para intentar acabar con el consumo del tabaco, asegurando que "el cáncer no es sexy". "El cáncer mata y el tabaco es culpable de más del 30 por ciento de los padecimientos por cáncer, pero lo sabemos los mayores y nuestra obligación es contarlo" ha indicado.

Por su parte, el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer, Ramón Reyes, ha pedido que se avance en una "regulación estricta", por parte del Gobierno y de Europa, para conseguir acabar con el tabaco y los vapeadores.

LOS CINCO PROYECTOS

Cuando se abrió la convocatoria de esta edición, se presentaron más de 1.000 jóvenes de toda España interesados en participar. De ellos, solo 60 fueron seleccionados para lanzar esta iniciativa.

Tras una formación de seis meses, en noviembre de 2024 presentaron los primeros proyectos, las primeras ideas y propuestas. Tras otro año más de trabajo pilotando y concretando conceptos, los cinco finalistas han sido finalmente presentados.

Cada uno de los cinco proyectos da respuesta a un espacio social donde los jóvenes interactúan: la educación, el ocio, la cultura, el deporte y el medio ambiente.

Así, el proyecto 'Beezac' es una plataforma educativa digital y gamificada dirigida al alumnado de 5º y 6º de primaria (10 y 12 años), que se enfoca en prevenir el consumo de tabaco y vaper mediante el fortalecimiento de habilidades personales y sociales.

Se ejecuta dentro del aula, bajo la supervisión de los profesores, que cuentan con materiales disponibles para las diferentes actividades. Los colegios interesados pueden colaborar sumándose a la iniciativa o a través de sesiones de prevención y talleres de la Asociación Española contra el Cáncer.

Por su parte, 'BeHealth' busca transformar espacios de ocio como conciertos, festivales o fiestas locales en entornos sin humo a través de un sistema de puntos y recompensas.

De la misma forma en la cultura, 'RespirArte' se lanza como un certamen nacional dirigido a jóvenes que incluye múltiples disciplinas artísticas y un enfoque participativo, creativo y emocional con el objetivo de concienciar sobre los efectos del tabaco y sus derivados.

Por otro lado, 'Salud en Movimiento' busca acompañar a los jóvenes en su proceso de dejar de fumar o vapear, mediante retos físicos, motivación y recompensas. Centrado en la prevención, busca ser un aliciente para que los jóvenes fumadores abandonen el tabaco.

En cuanto al medio ambiente, 'Zeta - Zepo' busca transformar las colillas de los cigarros en un llamamiento a la reflexión, la política y el ecosistema. A través de la instalación de ceniceros móviles y un sistema de gamificación.