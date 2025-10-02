La plataforma Para Ti, Paliativos exige garantizar información para el acceso a cuidados paliativos en toda España

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Para Ti, Paliativos ha denunciado este jueves la falta de información clara y accesible entre la población sobre los cuidados paliativos, por lo que ha exigido que se garantice que esta asistencia llegue a cualquier persona con una enfermedad avanzada, incurable y/o en final de vida en cualquier punto de España.

Así lo ha destacado en el marco del Día Mundial de los Cuidados Paliativos, que se celebra el próximo 11 de octubre, y coincidiendo con el primer aniversario de la creación de la plataforma, que en la actualidad cuenta con el apoyo de 55 entidades del ámbito sociosanitario.

En línea con un estudio publicado por la plataforma el año pasado, un 73 por ciento de la población española admite tener un conocimiento escaso o nulo sobre los cuidados paliativos, a la vez que casi la mitad (48%) considera insuficiente la información disponible y un 30 por ciento asegura que no resulta accesible.

Asimismo, uno de cada cuatro españoles señala la escasez de servicios como el principal obstáculo para recibirlos. Para la plataforma, estas cifras evidencian la necesidad urgente de ofrecer información clara, comprensible y disponible en el momento oportuno, para que todas las personas puedan acceder a un acompañamiento integral cuando más lo necesitan.

"Nuestra petición es sencilla pero esencial. Queremos información accesible, visible sobre los cuidados paliativos, para que las personas y sus familias puedan tomar decisiones con serenidad y dignidad. Recibir un diagnóstico de enfermedad grave es muy duro, pero queremos hacer saber a los pacientes y a las familias que existen recursos y que deben contar con un acompañamiento integral" ha explicado el portavoz de Para Ti, Paliativos, José Galíndez.

Desde la plataforma, han destacado que se debe normalizar el hablar de cuidados paliativos, así como reconocer su valor y situarlos como un derecho fundamental para que dejen de ser un privilegio y se conviertan en una realidad efectiva y universal.

PRIMER ANIVERSARIO

Coincidiendo con el primer año desde la puesta en marcha de la plataforma, José Galíndez ha resaltado el trabajo realizado para informar y sensibilizar a la sociedad, y ha expresado su orgullo por el número de entidades que se han sumado a esta causa. "Seguimos comprometidos con el objetivo de garantizar este derecho para todas las personas, y esa convicción nos llena de ilusión para seguir avanzando", ha añadido.

La red de apoyo de Para Ti, Paliativos la forman asociaciones de pacientes como la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) o la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ADELA), sociedades y asociaciones profesionales como la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) o la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), y fundaciones como Al Final de la Vida o la Fundación Pía Aguirreche.