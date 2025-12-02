La planificación compartida entre el paciente de demencia, sus familiares y el médico es "clave" para una atención digna

Archivo - Demencia, cerebro. - SIPHOTOGRAPHY/ ISTOCK - Archivo

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El médico de la unidad de medicina paliativa y presidente del comité de ética asistencial de la Organización Sanitaria Integrada Araba (OSIA), Iñaki Saralegui, ha afirmado que la planificación compartida de la atención a las demencias entre el paciente, sus familiares y los profesionales sanitarios es "clave" para una atención digna.

Así se ha pronunciado durante un seminario web organizado por la Confederación Española de Alzheimer y Otras Demencias (CEAFA), en la que ha destacado que la planificación compartida es "fundamental" para saber cómo quiere una persona ser tratada cuando pierda su capacidad de decidir.

"No se trata solo de firmar un documento, sino de iniciar un proceso que se revisa y adapta según evoluciona la enfermedad", ha incidido Saralegui, coordinador del proyecto de voluntades anticipadas en Osakidetza.

Tras ello, ha señalado que este enfoque permite anticipar decisiones sobre cuidados y tratamientos, evitando conflictos familiares y garantizando que las intervenciones respeten la voluntad de la persona.

"Es una herramienta que humaniza la atención y alinea los cuidados con aquello que da sentido a la vida del paciente", ha añadido Saralegui, destacando la importancia de nombrar representantes, actualizar las decisiones y comprender que la planificación compartida de la atención no es solo hablar de la muerte, sino acercarse al conocimiento profundo de la persona.

Aspectos como la alimentación en fases avanzadas, la derivación hospitalaria o incluso la solicitud de eutanasia son temas que se abordan en los documentos de voluntades anticipadas, siempre desde la perspectiva de la dignidad y la calidad de vida.

Además, ha subrayado la necesidad de divulgar esta práctica entre la población, así como de formar a los profesionales y comprometer a las instituciones para garantizar una atención centrada en la persona y sus relaciones, pues ha considerado que la planificación compartida "abre oportunidades" para mejorar la coordinación sociosanitaria y reforzar la calidad del cuidado, respetando siempre la autonomía y las preferencias de quienes viven con demencia.