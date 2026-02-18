Archivo - Piden elevar la sospecha diagnóstica ante el goteo de infecciones por virus Nilo, Crimea y dengue en población autóctona - JOSEPH HOYT - Archivo

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Médicos internistas que han participado en la sesión 'Virus emergentes en Europa' han reclamado elevar la sospecha diagnóstica ante el constante goteo de infecciones por los virus del Nilo, Crimea-Congo y el dengue en población autóctona de España.

Así, con motivo de este encuentro enmarcado en la celebración de la XVI Jornada de Enfermedades Infecciosas, organizada, desde este jueves, 19 de febrero, y hasta el viernes, 20 del mismo mes, por el Grupo de Trabajo de Enfermedades Infecciosas de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), estos profesionales han indicado que la comunidad médica debe pensar en los casos autóctonos para diagnosticarlos.

"El cambio climático y la globalización están favoreciendo las condiciones para que los insectos o vectores que causan ciertas enfermedades infecciosas vivan mejor en nuestro entorno", ha destacado el doctor José Manuel Ramos, quien es miembro del citado Grupo de Trabajo, y que ha añadido que, a lo anterior se suma la posibilidad de que los viajeros que visitan España "vengan con un caso importado y que este se transmita aquí, como un caso autóctono".

Además de pedir que se refuerce la vigilancia epidemiológica, desde la SEMI han realizado un llamamiento a la población a protegerse y evitar las picaduras de los insectos y las garrapatas. Todo porque, ante los virus emergentes, no suele haber vacuna y se deben combatir con prevención personal, evitando el contacto con los vectores que los transmiten y, una vez aparecen, con tratamiento sintomático.

SÍNTOMAS

Hay casos asintomáticos, pero la mayoría dan síntomas y pueden ser graves o letales, han recordado los profesionales, que han agregado que entre los más habituales figuran el malestar general, las mialgias y las artralgias. Por su parte, en el caso del virus del Nilo, también puede aparecer una cefalea intensa y un estado confuso, pues se manifiesta por una meningoencefalitis y produce más morbilidad que mortalidad en personas mayores.

En este último, la morbilidad se caracteriza por problemas de atención, memoria y movilidad, aunque también tiene una tasa de mortalidad del 12 por ciento. En cuanto a la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, puede haber un fracaso orgánico importante, que se manifiesta por fracaso renal, ictericia y proteinuria, y la tasa de mortalidad puede ser alta, del 20 por ciento.

Abundando en estas enfermedades infecciosas, se ha expuesto en esta cita que la fiebre del Nilo Occidental está causada por un virus que se transmite por la picadura de mosquitos hembra infectados, principalmente del género Culex. Según datos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés), en Europa ha habido 989 casos en 2025, en 14 países, entre los cuales figura España.

En 2024, se notificaron 158 casos autóctonos en España y dos importados, de Malta y Marruecos, al Centro Nacional de Epidemiología (CNE), a través de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE), mientras que, del dengue, también hace dos años, se informó de 1.119 casos, de los que 788 fueron confirmados.

Este se transmite a través de la picadura del mosquito Aedes albopictus o mosquito tigre y tiene su máxima actividad entre mayo y octubre, mientras que la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo es causada por un virus que se transmite por la picadura de las garrapatas del género Hyalomma. De este último ha empezado a haber un goteo de casos en España, desde 2016.