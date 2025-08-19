Picaduras en verano: remedios caseros y cuándo ir al médico (consejos de dermatóloga)

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Para curar una picadura hay que limpiar la zona afectada con agua y jabón, aplicar frío local y evitar el rascado, recomienda la dermatóloga de Policlínica Gipuzkoa, Ingrid Hiltun.

No obstante, la especialista añade que, en caso de picor intenso, "pueden utilizarse corticoides tópicos suaves o antihistamínicos orales". En cambio, si se detectan síntomas como hinchazón facial, dificultad respiratoria o fiebre, "se debe acudir de inmediato a un centro sanitario".

En este sentido, advierte que, aunque la mayoría de las picaduras son leves, algunas pueden desencadenar reacciones graves que requieren atención médica. Las picaduras más comunes en esta época estival son las de los mosquitos, destacando especialmente el mosquito tigre (Aedes albopictus), cuya presencia ha crecido notablemente en municipios como Donostia, Irun y Hondarribia. Este insecto, más agresivo que el mosquito común, provoca habones más grandes, dolorosos y persistentes, que pueden durar varios días y dejar marcas en la piel.

Además de los mosquitos, también se registran picaduras de medusas, abejas, avispas, arañas y garrapatas. Cada especie deja una marca característica en la piel, y es fundamental saber identificarlas para aplicar el tratamiento adecuado.

Así, en el caso de las picaduras de medusa, la dermatóloga aconseja lavar la zona con agua salada, retirar los restos de tentáculos con pinzas y aplicar frío envuelto en tela. Asimismo, las cremas calmantes con corticoide suave pueden aliviar el dolor, aunque cada especie requiere un manejo específico.

Igualmente, recomienda evitar colonias y perfumes, usar ropa clara y holgada que cubra extremidades, aplicar repelentes autorizados y mantener las uñas cortas para evitar lesiones por rascado. También, aconseja ventilar los interiores por la mañana y utilizar mosquiteras.

Por otro lado, las personas con piel sensible, como niños, mayores o quienes padecen dermatitis atópica, "deben extremar las precauciones, ya que su barrera cutánea es más frágil", advierte Hiltun. En estos casos, aconseja el uso de ropa ligera de manga larga y medidas para fortalecer la piel.

Por último, la doctora concluye que la colaboración ciudadana es "clave" para minimizar riesgos, especialmente en zonas donde se ha activado el protocolo de vigilancia por la expansión del mosquito tigre. La eliminación de aguas estancadas y la información preventiva son "esenciales" para evitar su proliferación.