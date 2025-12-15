Las personas con trastorno de salud mental acuden casi el doble al médico, según un estudio

Archivo - Equipo participante del estudio del Clínic-Idibaps - FRANCISCO VIA/CLÍNIC - Archivo

BARCELONA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las personas con trastornos de salud mental acuden casi el doble al médico, según un estudio liderado por el Hospital Clínic Barcelona-Idibaps, que analiza a escala poblacional los patrones de diagnóstico, tratamiento y uso de los servicios sanitarios en salud mental en Cataluña.

Se ha creado la cohorte Padris-Presto, una base de datos que recoge información de más de 1,4 millones de personas en Catalunya entre 2010 y 2019: de éstos 473.812 son pacientes y 947.698 son personas sin diagnóstico psiquiátrico, informa este lunes el Hospital Clínic en un comunicado.

Durante el periodo de estudio se registraron más de 76 millones de visitas a la atención primaria y cerca de 9,3 millones de visitas a servicios especializados de salud mental en la cohorte.

De las visitas a atención primaria, 39.210.518 corresponden al grupo control y 37.030.721 al conjunto de pacientes, hecho que implica que cada caso hizo aproximadamente 81 visitas durante el estudio, mientras que cada persona del grupo control hizo 41.

"En otras palabras, las personas con trastornos mentales utilizan casi el doble los servicios sanitarios que la población sin diagnóstico psiquiátrico", han apuntado los autores.

En lo que se refiere a las visitas a los servicios especializados de salud mental, prácticamente toda la actividad corresponde al grupo de pacientes: 9.294.146 visitas en pacientes y 24.669 en el grupo de control.

Entre los 473.812 pacientes que accedieron a servicios especializados de salud mental, los trastornos de ansiedad (31,38%) y del estado de ánimo (18,83%) fueron los más comunes, y también se detectaron altos índices de trastornos conductuales y emocionales en niños y adolescentes, poniendo de manifiesto la necesidad de intervenciones específicas en estas etapas.

Respecto a los tratamientos farmacológicos, se registraron más de 67 millones de prescripciones en la cohorte, una parte importante antidepresivos y ansiolíticos, que según los autores refleja la complejidad clínica y necesidades terapéuticas de esta población.

MÁS VULNERABILIDAD ECONÓMICA

Las personas con trastorno de salud mental presentan una mayor vulnerabilidad económica, con más exenciones de copagos y menos presencia en franjas de ingresos medios y altos, según el estudio.

El estudio ha observado una mayor prevalencia de tabaquismo, 48,6% en casos contra un 37,2% en personas sin diagnóstico, y de comorbilidades físicas on trastornos musculoesqueléticos, hipertensión o diabetes.