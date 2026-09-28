Personas ostomizadas demandan visibilidad, baños adaptados y productos de cuidado periestomal accesibles

Archivo - Una persona ostomizada cuidando su dispositivo. - GRUPO QUIRÓN - Archivo

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones de Personas Ostomizadas de España (FAPOE) ha demandado que la ostomía "deje de ser un tema invisible", así como la ampliación de la red de baños adaptados y la financiación de los productos sanitarios destinados al cuidado de la piel periestomal para garantizar su accesibilidad independientemente de la situación económica.

En el marco del Día Mundial de las Personas Ostomizadas, que se conmemora este sábado, la FAPOE ha puesto de manifiesto las principales reivindicaciones de las más de 200.000 personas que viven con ostomía en España y que pueden verse afectadas por cambios físicos, emocionales y sociales.

"Es fundamental que la ostomía deje de ser un tema invisible. Detrás de cada ostomía hay una persona que necesita información, apoyo, comprensión y las mismas oportunidades para desarrollar su vida con normalidad", ha subrayado la presidenta de la federación, Yolanda Fernández.

En este sentido, ha abogado por hablar de ostomía con naturalidad para ampliar el conocimiento, la comprensión y la visibilidad entre la sociedad y, con ello, hacer frente a los prejuicios y reducir el impacto sobre la autoestima, relaciones sociales, vida laboral, ocio y vida cotidiana de las personas afectadas.

BAÑOS ADAPTADOS

La FAPOE lleva años reclamando baños específicos para personas ostomizadas. "Para muchas personas ostomizadas, disponer de un lugar adecuado, seguro e higiénico donde poder realizar el cambio o vaciado así como el lavado de su bolsa supone recuperar confianza y autonomía y, sobre todo, atreverse a salir de casa", ha explicado Fernández.

Por ello, ha agradecido a las instituciones públicas y privadas que están apostando por la adaptación e instalación de estos servicios y ha destacado la modificación del Código Técnico de la Edificación, donde estarán incluidos. Según ha precisado, se está ultimando la normativa y se prevé su aprobación en Consejo de Ministros para finales de año.

Aunque el número de baños adaptados actualmente ronda los 800 en todo el país, Fernández ha aseverado que la cifra "continúa siendo insuficiente y su distribución todavía no permite dar respuesta a todas las necesidades".

En este contexto, el vicepresidente de la FAPOE, Javier Muñoz, ha instado a otras administraciones, empresas y establecimientos a ampliar la red de baños adaptados, "de manera que ninguna persona tenga que renunciar a salir de casa por miedo a no disponer de un espacio adecuado cuando lo necesite".

CUIDADO ACCESIBLE DE LA PIEL PERIESTOMAL

Por otra parte, la federación ha subrayado la necesidad de garantizar el acceso y la financiación de los productos destinados al cuidado de la piel periestomal, aquella que rodea la abertura quirúrgica creada en el abdomen.

Según ha detallado, determinadas personas pueden sufrir irritaciones, lesiones y otras complicaciones que hacen necesario utilizar productos adicionales para proteger la piel, mejorar la adherencia de las bolsas y evitar problemas que pueden afectar tanto a la salud como a la calidad de vida.

Estos productos pueden suponer un gasto económico elevado y continuado, especialmente para aquellas personas que necesitan utilizarlos de manera habitual y que no disponen de recursos suficientes para asumir su coste. Por ello, la federación ha reclamado que sean considerados parte esencial del tratamiento y cuidado y se estudien y desarrollen mecanismos para garantizar su acceso a todas las personas.

"No podemos permitir que la situación económica de una persona determine si puede cuidar adecuadamente su piel periestomal. Los cuidados que necesita una persona ostomizada no terminan en la bolsa; existen productos sanitarios imprescindibles para prevenir complicaciones y mantener una buena calidad de vida", ha señalado Yolanda Fernández.

La presidenta de la FAPOE ha enfatizado que "una ostomía no debe ser un límite". Así, ha exigido "cuidados adecuados, información, apoyo, recursos y una sociedad cada vez más accesible" para que las personas ostomizadas puedan "continuar desarrollando sus proyectos de vida con libertad y normalidad".