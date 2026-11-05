Personas con diabetes demandan equidad en el acceso a tratamientos, educación terapéutica y apoyo emocional

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MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Española de Diabetes (FEDE), Juantxo Remón, ha demandado este jueves equidad en el acceso a tratamientos, independientemente del lugar de residencia; educación terapéutica para pacientes y familias; y apoyo emocional con atención a la salud mental desde el sistema sanitario.

Así lo ha señalado durante la presentación de las actividades que la Sociedad Española de Diabetes (SED) y la Fundación SED, junto con FEDE y con la colaboración de la Asociación de Personas con Diabetes de Melilla (ADIMEL), organizarán este viernes y sábado en Melilla, con motivo del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora el 14 de noviembre.

Según ha detallado Remón, la última edición del Atlas de la Diabetes de la Federación Internacional de Diabetes (FID) recoge que en España hay más de cinco millones de personas con diabetes y más de uno de cada tres no lo sabe. "Hablamos de más de 1,6 millones de personas sin diagnosticar, sobre todo con diabetes tipo 2, que supone el 90 por ciento de los casos", ha aseverado.

En este contexto, ha destacado la importancia del Día Mundial de la Diabetes, que este año se celebra bajo el lema 'Acción temprana contra la diabetes', impulsado por la FID. "Nos une a todas las entidades de pacientes para reclamar más concienciación, más recursos y más inversión para actuar a tiempo", ha resaltado.

Como adelanto del manifiesto que publicará la FEDE en el marco de esta efeméride, Remón ha apuntado tres reivindicaciones. En primer lugar, ha reclamado una "cartera de servicios equitativa en todo el territorio" y, como "paso concreto", ha pedido la financiación de la monitorización continua de glucosa a las personas con diabetes tipo 2 tratadas con insulina basal.

La segunda "asignatura pendiente" señalada ha sido la educación terapéutica, para la que ha destacado que es "clave" que los pacientes y sus familias cuenten con una enfermera experta en diabetes. En este punto, ha demandado el "reconocimiento formal" de esta figura, mediante acreditaciones específicas.

Por último, ha puesto el foco en el apoyo emocional. "Se estima que una persona con diabetes tipo 1 toma unas 180 decisiones al día relacionadas con su salud", ha comentado para advertir del impacto que tiene en salud mental y exigir que esta sea una "prioridad" en la atención sanitaria.

Remón ha hecho un llamamiento a administraciones, sociedades científicas y sociedad en general para que escuchen a las personas con diabetes. Asimismo, ha señalado que la población necesita más información sobre esta enfermedad y lo que implica vivir con ella.

INNOVACIONES TERAPÉUTICAS Y CRIBADO

El expresidente de la Fundación SED Antonio Pérez ha detallado el programa de actividades que tendrá lugar en el Hospital del Rey de Melilla durante la tarde de este viernes y a lo largo del sábado. Según ha explicado, el objetivo de estas jornadas es impulsar la prevención, detección temprana y tratamiento precoz, así como el acceso equitativo a las mejores terapias.

Entre otros asuntos, se abordarán los tratamientos disponibles. Pérez ha resaltado los beneficios de los agonistas del receptor GLP-1, no solo por su capacidad para reducir los niveles de glucosa, sino por sus efectos en pérdida de peso, un "elemento clave para muchas personas con diabetes tipo 2, y disminución del riesgo cardiovascular.

Sin embargo, ha lamentado las "limitaciones" que existen respecto a su financiación pública en España, a lo que se suma "cierta inequidad" entre diferentes centros o comunidades autónomas, y ha reclamado su ampliación para que todos los pacientes puedan verse beneficiados.

Otro de los ejes será la prevención y, en este sentido, ha referido que el cribado de la diabetes tipo 1 es uno de los asuntos que en los últimos años ha revolucionado el manejo de la enfermedad, al permitir predecir que una persona va a desarrollarla o tiene un riesgo elevado antes de que aparezcan los síntomas.

"Nos abre una gran ventana para intentar buscar estrategias que permitan retrasar o realmente prevenir el desarrollo de diabetes tipo 1", ha destacado para añadir que las opciones terapéuticas centradas en este objetivo son escasas y no se comercializan en España, como es el caso de teplizumab, pero que se están desarrollando un "gran número de moléculas" en ensayos clínicos.

Aunque ha indicado que el cribado está "bastante instaurado" en muchos centros para familiares de personas con diabetes tipo 1, ha advertido de que es insuficiente, teniendo en cuenta que el 90 por ciento de pacientes no tienen antecedentes familiares. Por ello, ha abogado por avanzar hacia un cribado en población general, pero ha precisado que es "inviable" en la actualidad.

MELILLA DUPLICA LA MEDIA NACIONAL

La presidenta de ADIMEL, Mercedes Cohen, ha resaltado la "oportunidad" que supone para los pacientes y profesionales sanitarios de Melilla poder celebrar las actividades del Día Mundial de la Diabetes en la ciudad autónoma.

Según ha señalado, la diabetes representa un "importante desafío sanitario" en Melilla, donde los datos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) sitúan la prevalencia de esta enfermedad "en torno al doble de la media nacional". Asimismo, ha advertido del déficit de profesionales especialistas en diabetes, tanto de endocrinología como de Atención Primaria y de enfermería experta.

Además de una atención sanitaria adecuada, ha destacado la importancia de contar con educación diabetológica. "Vivir con diabetes implica una responsabilidad diaria y constante. Requiere seguimiento, controles, tratamiento y una toma de decisiones continua que afecta a la organización personal, familiar, laboral y social", ha aseverado.