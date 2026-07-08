Personas alérgicas reclaman marcos de actuación ante anafilaxia en todos los centros educativos

Archivo - Inyector para la anafilaxia. - CARRIECAPTURED/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Personas con Alergia a Alimentos y Látex (AEPNAA) ha reclamado este miércoles que todas las comunidades autónomas desarrollen marcos de actuación para los centros educativos ante reacciones alérgicas graves, conocidas como anafilaxia, ya que son una "urgencia vital" en la que "cada minuto cuenta".

AEPNAA ha insistido en su demanda después de que el Govern Balear, coincidiendo con el Día Mundial de la Alergia, haya anunciado una instrucción conjunta de las consellerias de Salud y Educación para establecer un marco común de actuación ante las reacciones alérgicas graves en los centros educativos públicos no universitarios de la comunidad.

La asociación ha celebrado esta medida, que ha calificado como un "paso decisivo" hacia la escolarización "segura" del alumnado con alergias alimentarias y riesgo de anafilaxia, al tiempo que ha afirmado que sienta un "precedente de enorme relevancia" para el conjunto del país.

La instrucción contempla protocolos específicos para prevenir, detectar y atender las reacciones anafilácticas, formación para el personal educativo, criterios homogéneos de actuación, coordinación entre los ámbitos sanitario y educativo, seguridad jurídica para quienes tengan que intervenir ante una urgencia vital y disponibilidad de medicación de emergencia, incluidos autoinyectores de adrenalina, en los centros educativos públicos.

Desde AEPNAA han valorado especialmente que este marco no se limite únicamente a los centros con alumnos ya diagnosticados, sino que contemple la disponibilidad de autoinyectores de adrenalina en todos los centros educativos públicos. Según han explicado, esta previsión es "esencial", ya que en algunos casos el debut anafiláctico puede producirse en el entorno escolar, antes de que exista un diagnóstico previo.

El presidente de AEPNAA, Ángel Sánchez, que ha intervenido en el acto de presentación de la iniciativa, ha señalado que este marco común garantiza que la seguridad del alumnado no dependa de la buena voluntad de cada centro. "Hoy damos un paso que las familias llevan años reclamando", ha resaltado.

RETO CRECIENTE PARA LA SALUD PÚBLICA

En el Día Mundial de la Alergia, AEPNAA ha insistido en que las alergias alimentarias y al látex deben ser tomadas en serio, a la vez que ha advertido de que la anafilaxia constituye un reto creciente de salud pública que requiere respuestas urgentes, coordinadas y homogéneas.

Según la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC), la prevalencia de la anafilaxia a lo largo de la vida podría alcanzar el dos por ciento de la población y la carga asistencial global de estas reacciones graves podría superar los 14.000 casos anuales.

La asociación ha enviado una declaración institucional a los parlamentos autonómicos con el objetivo de impulsar una mayor concienciación social e institucional sobre la alergia alimentaria y la anafilaxia, así como avanzar hacia medidas comunes de protección en el ámbito escolar.

Para AEPNAA, es prioritario reforzar la formación y protección del personal de los centros, implantar protocolos claros de prevención y actuación, desarrollar planes individualizados para el alumnado con riesgo conocido, garantizar la disponibilidad de medicación de emergencia y la coordinación efectiva entre los sistemas sanitario y educativo.