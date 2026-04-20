Personas con alergia y expertos reclaman formar al personal de colegios para actuar ante una reacción alérgica grave

Archivo - Inyector para la anafilaxia. - CARRIECAPTURED/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Personas con Alergia a Alimentos y Látex (AEPNAA), la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC) y la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica (SEICAP) han reclamado este lunes en el Congreso de los Diputados que profesores y personal no docente reciban formación obligatoria para saber reconocer y actuar ante una reacción alérgica grave o anafilaxia.

La AEPNAA ha presentado el manifiesto 'Cada minuto cuenta', al que se han sumado la SEAIC y la SEICAP, con el objetivo de instar a los poderes públicos a desarrollar un protocolo nacional que permita homogeneizar la prevención y la respuesta para proteger a los menores con riesgo de anafilaxia en el entorno escolar.

"Las familias viven con la incertidumbre permanente de saber si su hijo estará protegido ante una emergencia. Los profesionales sanitarios, pediatría, Atención Primaria, alergología, Urgencias y enfermería conocen bien esta realidad. La anafilaxia no admite demoras, improvisaciones ni vacíos de responsabilidad", ha destacado la vocal de la junta directiva de AEPNAA, Gabriela Huelin.

El manifiesto subraya la importancia de garantizar la formación del personal y su protección legal para actuar, así como la disponibilidad de autoinyectores de adrenalina en los centros educativos, incluyendo procedimientos de custodia, acceso y administración.

También insta a elaborar planes individualizados para menores con riesgo conocido, acordados entre familia, centro educativo y equipo médico, y demanda una coordinación estable entre el sistema sanitario y educativo para asegurar el seguimiento, equidad y respuesta eficaz en todos los centros.

14.000 CASOS AL AÑO EN ESPAÑA

El presidente de la SEAIC, Ignacio Dávila, ha refrendado el manifiesto advirtiendo de que la anafilaxia "no admite demoras" ni en su tratamiento ni en su prevención y exige una respuesta "inmediata y coordinada". Según ha detallado, entre 2016 y 2021 ha habido más de 2.500 ingresos por anafilaxia pediátrica y la incidencia se sitúa entre 3,2 y 30 casos por cada 100.000 habitantes, de forma que se estima que puede haber 14.000 casos cada año en España.

"La tendencia es ascendente y nos preocupa", ha aseverado para añadir que hay un "déficit" en la capacitación para administrar el tratamiento. En concreto, ha apuntado que entre el 50 y el 75 por ciento de las personas que trabajan en los centros educativos no ha recibido nunca formación específica contra alergia alimentaria y "mucho menos" sobre anafilaxia, a la vez que menos de un 15 por ciento reconoce lo que es el autoinyector de adrenalina y las cifras son "menores" entre quienes saben manejarlo.

A este respecto, ha admitido que es "complicado" para el personal docente y no docente administrar un autoinyector de adrenalina sin formación, pues supone una "responsabilidad". Teniendo en cuenta que el número de enfermeras escolares "también es bajo", ha señalado que es habitual priorizar el uso de otros fármacos, como los antihistamínicos, que "no tienen el mismo efecto" y suponen "retrasar" una actuación eficaz.

La representante de SEICAP Cristina Ortega ha puesto el foco en el impacto que produce la anafilaxia en el día a día de un niño. "Aprende desde muy pequeño que debe ser responsable y tener cuidado con lo que come, aprende a preguntar por los ingredientes de la comida antes de llevársela a la boca. Esto genera ansiedad, miedo y, en muchos casos, sensación de diferencia respecto a sus compañeros", ha explicado.

La experta ha insistido en que la seguridad en el entorno escolar "no puede ser opcional", sobre todo sabiendo que los niños pasan un tercio de su día en el colegio. Sin embargo, ha aseverado que "la realidad actual presenta limitaciones legales" y depende del lugar donde estudia el niño. En muchos casos, la normativa no obliga al personal escolar a intervenir directamente, sino que el deber de socorro se limita a avisar a los servicios de emergencia.

REINO UNIDO Y BALEARES, REFERENTES

La presidenta de la Academia Europea de Alergología e Inmunología Clínica (EAACI, por sus siglas en inglés), María José Torres, ha resaltado la necesidad de que el sistema sanitario evolucione "de forma valiente" para proteger la vida de las personas con alergias y, en este sentido, ha instado a tomar como ejemplo a Reino Unido.

Según ha explicado, en 2021, entró en vigor en la nación británica la Ley Natasha, que obliga a detallar todos los ingredientes y alérgenos en alimentos preenvasados para la venta directa, como sándwiches. Más recientemente, se ha aprobado una ley para impulsar la actuación de los entornos escolares frente a reacciones alérgicas.

"A partir de septiembre de 2026, será obligatorio para todas las escuelas de Inglaterra disponer de autoinyectores de adrenalina de repuesto en el centro, proporcionar formación anual obligatoria a todo el personal e implementar planes de salud individuales y políticas de alergias auditables", ha detallado.

En el ámbito nacional, Baleares es una de las comunidades pioneras en iniciar la elaboración de una normativa específica para prevenir, detectar y atender reacciones anafilácticas en centros educativos no universitarios. Así lo ha anunciado la directora general de Salud Pública de la Consejería de Salud, Elena Esteban, quien ha puesto en valor el trabajo que se está desarrollando en coordinación con la Consejería de Educación.

"El objetivo es establecer protocolos claros de actuación, mecanismos de formación y protección del personal, dotación de medicación de emergencia, incluidos autoinyectores de adrenalina, y sistemas eficaces de coordinación interadministrativa necesarios para la prevención, detección y atención inmediata", ha señalado.

Según ha comentado, se está trabajando "activamente" en la elaboración de esta normativa, a fin de que se materialice "muy pronto" y permita dotar de "un marco jurídico completo, homogéneo y garantista" para reforzar la seguridad sanitaria en el entorno escolar.

En el acto también han intervenido Soledad Galé y Jennifer Oronoz, madres de niños con alergia, que han relatado sus experiencias y han demandado "solidaridad", "visibilidad" y "empatía" para que todos los niños puedan hacer una vida normal y participar en cumpleaños, festividades o campamentos con seguridad.

"Queremos participar en todo, queremos ser parte de la sociedad, y ahora mismo creo que no lo somos", han indicado para pedir al Congreso de los Diputados respaldo legislativo.