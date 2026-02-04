El Peritoneal Cancer Institute estima 7.000 nuevos casos anuales de este tumor en España

El Peritoneal Cancer Institute estima 7.000 nuevos casos anuales de este cáncer en España - PERITONEAL CANCER INSTITUTE

El Peritoneal Cancer Institute de Barcelona estima, con motivo de la celebración, este miércoles, 4 de febrero, del Día Mundial contra el Cáncer, que en España se diagnostican 7.000 nuevos casos de cáncer peritoneal cada año.

A este respecto, la citada organización ha indicado que es necesario aumentar la visibilidad de los cánceres de difícil detección, un grupo de tumores cuyo diagnóstico tardío sigue representando uno de los principales desafíos en Oncología. Además, "en determinados tumores, la supervivencia sigue estrechamente ligada al momento del diagnóstico", ha explicado.

En este contexto, el Peritoneal Cancer Institute ha destacado datos de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) que evidencian que, en 2025, se diagnosticaron alrededor de 300.000 casos de cáncer en España, un 3,3% más que el año anterior. Y, particularmente, en el caso del cáncer peritoneal, ha expuesto que se estima que puede desarrollarse en, aproximadamente, el 15% de los pacientes con cáncer de colon, el 70% de las pacientes con cáncer de ovario y el 50% de los pacientes con cáncer de apéndice, lo que dificulta aún más su identificación precoz.

Así, la inespecificidad de los síntomas, como molestias abdominales persistentes, cambios digestivos, cansancio inexplicable o pérdida de peso, hace que estos cánceres se confundan con patologías comunes y retrase la consulta médica o la derivación a especialistas. Además, en muchos casos, no existen programas de cribado eficaces, a lo que se suma el hecho de que, en ocasiones, existe acceso limitado a pruebas diagnósticas específicas, lo que contribuye a demoras en el diagnóstico y al inicio del tratamiento.

"Seguimos llegando tarde a tumores que apenas dan señales en sus fases iniciales", ha alertado la codirectora del Peritoneal Cancer Institute, Lana Bijelic, quien ha añadido que "mejorar la detección precoz no es solo una cuestión médica, es una oportunidad real de cambiar la evolución de la enfermedad y la vida de los pacientes". "Es fundamental conocer los factores de riesgo, acudir a revisiones periódicas y no ignorar síntomas persistentes, que son pasos clave que pueden marcar la diferencia en el pronóstico", ha argumentado, por su parte, Domenico Sabia, quien también es codirector de este centro.

"A nivel institucional, aumentar la visibilidad de estos tumores y garantizar el acceso a pruebas diagnósticas eficaces sigue siendo una prioridad", ha continuado Sabia, quien ha agregado que "cada medida de prevención, educación y seguimiento contribuye a que los pacientes tengan más opciones, mejor tratamiento y sobre todo, más esperanza".

PROGRESOS SIGNIFICATIVOS EN EL ABORDAJE

Por otra parte, esta institución ha señalado que en los últimos años se han registrado progresos significativos en el abordaje, lo que achaca a la consolidación de equipos multidisciplinares especializados, el desarrollo de técnicas quirúrgicas avanzadas y los tratamientos personalizados. Todo ello ha permitido mejorar los resultados clínicos y la calidad de vida de los pacientes, incluso en patologías de alta complejidad asociadas a un mal pronóstico, como el cáncer peritoneal.

También considera el Peritoneal Cancer Institute que avanza la investigación hacia estrategias de diagnóstico más precoz mediante el estudio de biomarcadores, nuevas técnicas de imagen y una mejor comprensión de los mecanismos de diseminación tumoral. Estas mejoras vislumbran la posibilidad de obtener tratamientos más efectivos y una detección en fases tempranas.

Por último, esta entidad, que ha afirmado que la identificación de mutaciones específicas permite terapias dirigidas más eficaces, mientras que nuevas estrategias de inmunoterapia locorregional posibilitan activar el sistema inmune del cuerpo para combatir el cáncer directamente en la zona del tumor y en la cavidad peritoneal, ha destacado que la prevención y la educación sanitaria continúan siendo pilares fundamentales. Sobre este último apartado, ha puesto de relieve la participación en programas de cribado como una de las herramientas fundamentales.