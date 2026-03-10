Un pequeño estudio gallego confirma que los fármacos GLP-1 reducen considerablemente el riesgo cardiovascular

Día Mundial De La Obesidad: El 46% De Los Pacientes Con Obesidad En España Sigue Sufriendo El Estigma Social Incluso En Tratamiento - Europa Press

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una investigación realizada por la Unidad de Ensayos Clínicos en Cardiología del Hospital Universitario de Santiago, y que ha contado con la participación de farmacéuticos de Atención Primaria (FAP) de 13 centros de salud gallegos, ha demostrado por primera vez en la práctica clínica que los fármacos GLP-1 pueden tener un impacto muy importante en prevención primaria cardiovascular en la vida real, reduciendo considerablemente el riesgo estimado a 10 años de sufrir un infarto o un ictus en pacientes con diabetes tipo 2 y obesidad.

El estudio, que contó con 105 pacientes que iniciaron tratamiento con GLP-1 y a los que se siguió durante 44 semanas, demostró que estos fármacos reducen en un 13,45% el riesgo relativo a diez años de que estos pacientes sufran un accidente cardiovascular.

"Este estudio constituye la primera evidencia prospectiva y de mundo real de esta magnitud en prevención primaria y apoyan el uso temprano de los agonistas del GLP-1 en individuos con diabetes y obesidad de alto riesgo", explica el doctor José Seijas Amigo, autor principal del estudio.

El coordinador de la Unidad de Ensayos Clínicos en Cardiología del Hospital Universitario de Santiago destaca que, además del impacto sobre la prevención cardiovascular, el uso de los fármacos GLP-1 produjo una mejora general en múltiples parámetros de salud de los pacientes.

Así, por ejemplo, la hemoglobina glicosilada, el indicador del control del azúcar a largo plazo, se redujo un 1,5%, el peso de los pacientes se redujo en una media de 6,5 kg, y también los niveles de colesterol LDL (-21 mg/DL) y triglicéridos (-54 mg/DL) y la presión arterial sistólica (-8 mmHG). "Esto significa que no estamos tocando solo el azúcar, sino un montón de piezas que construyen el riesgo cardiovascular", añade.

Seijas Amigo matiza que los resultados de este estudio no sustituyen a los ensayos clínicos aleatorizados, pero sí aportan evidencia complementaria muy relevante sobre la efectividad de estos tratamientos en condiciones reales de práctica clínica.

Desde el punto de vista clínico, sugieren que los agonistas del GLP-1 no solo deben valorarse por su efecto sobre el control glucémico o el peso, sino también por su potencial impacto en el riesgo cardiovascular estimado desde fases tempranas de la enfermedad.

"Esto puede ayudar a una toma de decisiones más integral, especialmente en pacientes con diabetes tipo 2 y alto riesgo cardiovascular, incluso antes de que hayan desarrollado enfermedad cardiovascular establecida. Además, abren la puerta a incorporar herramientas de estimación de riesgo cardiovascular en la monitorización rutinaria del tratamiento, algo especialmente relevante en atención primaria", reflexiona.

Tanto para José Manuel Paredero, presidente de la Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria (SEFAP), como para el autor del estudio, los resultados de la investigación ponen en valor el "papel estratégico" de los farmacéuticos de atención primaria en prevención cardiovascular, ya que, como recuerdan, los FAP no solo participan en la optimización terapéutica y en la revisión de tratamientos, sino que pueden integrar herramientas de estratificación de riesgo cardiovascular en la evaluación del paciente con diabetes.