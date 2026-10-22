Pediatría apuesta por colaborar con el sector educativo en la protección de la salud mental de los menores

Archivo - Niñas vuelven al colegio con sus mochilas a la espalda. - PRAETORIANPHOTO / ISTOCK - Archivo

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora del Comité de Salud Mental de la Asociación Española de Pediatría (AEP), Paula Armero, ha apostado por trabajar en programas estructurados con el sector educativo para potenciar la protección de la salud mental de los niños y adolescentes y prevenir factores de riesgo.

"Si queremos hacer prevención de verdad, tenemos que llegar también a los lugares donde están todos los niños y adolescentes", ha defendido Armero, quien ha apuntado que "no se trata de convertir las aulas en consultas", sino de normalizar la presencia de profesionales con los que pueden hablar en el centro escolar.

Esta propuesta se enmarca en la intención de la AEP de reforzar el trabajo de los pediatras en salud mental. "La Pediatría ha trabajado históricamente muy bien la prevención de la salud física, pero tenemos que dar un paso más en salud mental", ha destacado Paula Armero.

Con este objetivo, el Comité de Salud Mental de la asociación ha impulsado el 'Manual de Salud Mental para Pediatras Ocupados 2026', que ofrece herramientas prácticas para incorporar a la consulta la promoción de la salud mental, la prevención, la detección precoz y el manejo inicial de los problemas emocionales.

40% HA EXPERIMENTADO PROBLEMAS DE SALUD MENTAL

Este documento evidencia que aproximadamente el 40 por ciento de los adolescentes refiere haber experimentado algún problema de salud mental en el último año. Entre el siete y el 12 por ciento de los niños y adolescentes presenta trastornos de ansiedad clínicamente significativos y la prevalencia de depresión aumenta de entre el uno y dos por ciento en la infancia a entre el tres y ocho por ciento en la adolescencia.

Junto a la prevención, otro reto fundamental identificado por la AEP es la detección precoz. Dado que los problemas emocionales pueden manifestarse mediante síntomas físicos, alteraciones del sueño, aislamiento, absentismo escolar, descenso del rendimiento académico o cambios de comportamiento, los pediatras han apuntado la importancia de explorar el contexto emocional, familiar y escolar de los menores.

"No todo malestar constituye un trastorno mental", ha subrayado el pediatra de la Unidad del Adolescente del Hospital Universitario La Paz y miembro del Comité de Salud Mental de la AEP Itz Oiz Urriza. En este sentido, ha instado a distinguir la enfermedad de las dificultades propias del desarrollo y experiencias vitales que pueden provocar sufrimiento.

10 SEÑALES PARA CONSULTAR AL PEDIATRA

La Asociación Española de Pediatría también ha presentado el documento '10 señales para consultar al pediatra sobre la salud mental de tu hijo o hija', dirigido a ayudar a las familias a identificar cambios que conviene explorar.

Entre ellos figuran las alteraciones persistentes del estado de ánimo, la pérdida de interés por actividades habituales, el aislamiento, las alteraciones en las rutinas, las conductas regresivas, los dolores y alteraciones físicas ya exploradas sin hallazgo, el rechazo escolar, la ansiedad que interfiere en la vida cotidiana, los cambios preocupantes en el uso de pantallas y las autolesiones o manifestaciones de desesperanza.

Los pediatras han reiterado que la presencia de cualquiera de estas señales no implica la existencia de un trastorno mental. Así, han enfatizado que se debe valorar su intensidad, duración y repercusión en la vida cotidiana, escuchar al menor sin juzgar y buscar orientación cuando sea necesario.

"No es necesario esperar a que exista un problema grave o un diagnóstico para consultar. Si algo preocupa a una familia, el pediatra puede escuchar, valorar qué está ocurriendo y orientar en los siguientes pasos", ha señalado la doctora Armero.