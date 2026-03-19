Pautas de expertos para distinguir el dolor dental del orofacial y ofrecer un tratamiento correcto

Archivo - SEMDOR y SEDCYDO ofrecen pautas para distinguir el dolor dental del orofacial y ofrecer un tratamiento correcto - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / ANETLANDA - Archivo

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las sociedades españolas Multidisciplinar del Dolor (SEMDOR) y de Disfunción Craneomandibular y Dolor Orofacial (SEDCYDO) han ofrecido una serie de pautas para distinguir el dolor dental del orofacial y ofrecer un tratamiento correcto, y es que han advertido de que el dolor en la boca no siempre viene del diente.

"El dolor orofacial es un ejemplo claro de por qué necesitamos evaluación precisa y coordinación asistencial: cuando el dolor afecta a funciones básicas, como masticar o dormir, no podemos permitir que quede infraidentificado o mal orientado", ha subrayado el presidente de la primera de estas sociedad científicas, el doctor Luis Miguel Torres, quien ha añadido que "la clave es diagnosticar bien para tratar mejor y evitar cronificación".

A colación de la celebración, este viernes, 20 de marzo, del Día Mundial de la Salud Bucodental, SEMDOR y SEDCYDO han divulgado que etructuras como los músculos masticatorios, la articulación temporomandibular (ATM), ligamentos y nervios pueden generar dolor que se percibe como dental, aunque no exista caries, infección o fractura que lo explique.

Así, el dolor orofacial suele tener un impacto directo en la vida diaria, ya que puede dificultar comer, hablar, dormir e incluso abrir la boca con normalidad, y generar un círculo de limitación funcional y malestar sostenido. Ante ello, es necesaria una evaluación que no se quede solo en lo evidente y que incorpore una mirada multidisciplinar cuando proceda, coordinando desde la Odontología con otros perfiles clínicos para ajustar el abordaje al mecanismo del dolor.

Abundando en ello, el presidente de SEDCYDO, Miguel de Pedro, ha afirmado que "las estructuras de la boca y la cara -músculos, articulación mandibular, ligamentos y nervios- pueden generar un dolor que se siente como dental aunque no lo sea". "Identificar de dónde viene realmente el dolor es parte esencial del trabajo del odontólogo", ha puesto de manifiesto.

FUNCIÓN MANDIBULAR

En este contexto, la función mandibular es una herramienta diagnóstica especialmente orientadora, y es que observar cómo cambia el dolor al abrir la boca, masticar o hablar ayuda a diferenciar si el origen es dental, muscular o articular. Por su parte, una cefalea que empeora con la función mandibular puede estar relacionada con trastornos temporomandibulares, que pueden ser diagnosticados y manejados por el odontólogo como parte de un abordaje interdisciplinar.

En resumen, estas organizaciones han puesto sobre la mesa tres señales prácticas para orientar la evaluación, siendo la primera de ellas un dolor cambiante con el movimiento. Además, son signos que el dolor no coincida con un problema dental visible y que haya dificultad para abrir la boca o sensación de rigidez.