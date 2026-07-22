Archivo - Un estudio muestra que la pauta vacunal no completa aumenta hasta cuatro veces el riesgo de gastroenteritis en rotavirus - ISTOCK - Archivo

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Miembros del Centro Nacional de Microbiología (CNM) han llevado a cabo una investigación mediante la que han analizado la diversidad genética del rotavirus y los factores asociados a la hospitalización infantil, tras lo que han constatado que "no tener completa la pauta de vacunación aumenta hasta cuatro veces el riesgo de gastroenteritis causada por rotavirus".

Este trabajo del citado organismo del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), que ha sido publicado en la revista especializada 'Scientific Reports', ha contado con la colaboración de un grupo del Centro Nacional de Epidemiología (CNE), también perteneciente a la misma institución. En el mismo se ha estudiado a más de 600 menores con gastroenteritis causada por este virus para determinar cómo circula, qué variantes genéticas son las más comunes y de qué manera afecta la infección.

"Combinar información clínica, epidemiológica y genómica permite interpretar mejor la circulación del rotavirus y valorar el impacto real de las variantes detectadas", ha explicado al respecto la responsable del grupo de Gastroenteritis Víricas del CNM, miembro del Área de Epidemiología y Salud Pública del Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBERESP) y autora principal de este estudio, María Dolores Fernández-García.

Para llegar a esta conclusión, esta investigación, en la que han intervenido también equipos del Área de Enfermedades Infecciosas del CIBER (CIBERINFEC) y de los hospitales madrileños y universitarios de Móstoles, Puerta de Hierro de Majadahonda y Severo Ochoa de Leganés, ha combinado vigilancia clínica y genómica sobre estos menores residentes en Madrid.

Así, se ha comprobado que los principales factores asociados a la hospitalización infantil son "no estar completamente vacunado y presentar patologías previas", han explicado los autores, que han añadido que "se ha confirmado que el genotipo viral -el tipo de variante genética del virus- no se asocia con una mayor gravedad clínica".

CLARO PREDOMINIO DEL GENOTIPO 'G3P[8]'

En relación con el rotavirus, que es uno de los principales microorganismos causantes de gastroenteritis aguda en lactantes y niños pequeños, y que, aunque en muchos casos la infección se resuelve sin complicaciones, puede provocar cuadros graves de diarrea, vómitos y deshidratación, especialmente en menores de corta edad y con enfermedades previas, este trabajo ha mostrado un claro predominio del genotipo 'G3P[8]', especialmente de cepas de tipo 'equine-like', que representaron el 62,4 por ciento de las caracterizadas circulantes.

Además, los análisis genómicos han revelado una notable diversidad entre las cepas circulantes. Aunque se han observado diferencias entre algunas y las incluidas en las vacunas, los datos no revelan la aparición de variantes con mayor o menor impacto clínico, ni evidencias de escape vacunal -capacidad que tiene el virus de mutar lo suficiente para evadir los anticuerpos generados por una infección natural o por una vacuna-.

Por último, y a tenor de los resultados hallados, los expertos han indicado que "se han observado diferencias según el tipo de vacuna recibida". "Las cepas 'G2P[4]' y 'G3P[8] equine-like' son más frecuentes entre los casos vacunados con 'Rotarix', mientras las cepas 'G3P[8]' clásicas aparecen más entre los menores vacunados con 'RotaTeq'", han explicado.