El Patronato de la Fundación IDIS aprueba su plan de acción 2026, centrado en la cohesión y transformación del sector

Archivo - Imagen de archivo de una reunión Patronato de la Fundación IDIS. - FUNDACIÓN IDIS - Archivo

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Patronato de la Fundación IDIS ha celebrado este lunes su reunión ordinaria, en la que ha aprobado el plan de acción para 2026, centrado en la cohesión y en los proyectos de transformación del sector.

La reunión ha permitido hacer balance del trabajo realizado durante el último año y consolidar las prioridades para 2026, en un contexto de creciente transformación del sistema sanitario. Los patronos han reafirmado el compromiso de IDIS con la cohesión sectorial, subrayando la importancia de seguir fortaleciendo los espacios de colaboración entre los distintos actores de la sanidad privada.

"El Patronato ha vuelto a demostrar la fortaleza, cohesión y visión común del sector sanitario privado. Seguimos avanzando en proyectos que impulsan la calidad, la digitalización y la interoperabilidad, y que refuerzan la aportación del sector privado al sistema sanitario y a los propios pacientes", ha indicado Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDIS.

En este contexto, ha explicado que la Fundación está ya trabajando en proyectos con sus miembros, en concreto en el ámbito de la eficiencia operativa y del acceso a la innovación, y continuará en 2026 los estudios que generan evidencia y propuesta de valor, emprendiendo además un gran proyecto apoyado en la IA, con un planteamiento divulgativo, transversal y multiformato.

En el bloque de proyectos estratégicos de interoperabilidad y sectoriales, ha señalado que la extensión de la historia clínica compartida, el desarrollo del espacio de datos del sector sanitario privado y la integración con los nuevos marcos digitales nacionales y europeos continúan progresando de forma sólida.

Durante la reunión, se ha informado de la dimisión de Iñaki Peralta y su cese como presidente de la Fundación IDIS a partir del 1 de enero, iniciándose un procedimiento electoral para la elección de la nueva presidencia, de tal forma que queda abierto a partir de hoy el período para la presentación de candidaturas, y se extenderá hasta finales del mes de diciembre.

Concluida esta fase, la Fundación convocará una reunión extraordinaria del Patronato en el mes de enero (fecha por definir), en la que se elegirá al nuevo presidente para el periodo restante hasta 2028. Durante la etapa de transición, desde el 1 de enero y hasta el nombramiento, las funciones de representación serán asumidas por Juan Abarca, vicepresidente de la Fundación, en línea con lo contemplado por los estatutos.

Además, en la sesión se ha aprobado la incorporación como nuevo patrono para el próximo año de SAMU Corporación y la adhesión de NTT Data como colaborador.