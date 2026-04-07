El papel de la oxigenoterapia hiperbárica, una herramienta para la recuperación de atletas con control médico

Oxigenación Hiperbárica Vithas Arturo Soria. - VITHAS

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La oxigenoterapia hiperbárica (OHB), que consiste en inhalar oxígeno puro en una cámara presurizada, está emergiendo como herramienta complementaria en programas deportivos con control médico, una técnica que utilizan en la Unidad de Medicina Hiperbárica del Hospital Universitario Vithas Madrid Arturo Soria con un enfoque multidisciplinar orientado a la recuperación personalizada del deportista.

El extenso calendario de carreras populares expone a miles de corredores a un desafío físico y a lesiones musculares para lo que la recuperación poscarrera es clave. "Tras una carrera se produce un importante estrés muscular y metabólico. El objetivo es ayudar al organismo a recuperar su equilibrio lo antes posible, y la oxigenoterapia hiperbárica puede ser una herramienta complementaria interesante cuando se indica correctamente", ha explicado el doctor Facundo Sebastián Robles, según recoge el grupo Vithas Madrid en un comunicado.

Muchos corredores que acuden a la Unidad de Medicina Hiperbárica de Vithas Arturo Soria refieren una disminución de la percepción de dolor muscular tardío, una menor sensación de fatiga en los días posteriores a la competición y una mejora subjetiva del descanso.

"Es importante subrayar que la oxigenoterapia hiperbárica no sustituye al descanso, la nutrición o un entrenamiento bien planificado", señala el especialista, ya que su valor reside en integrarse dentro de un plan de recuperación global y adaptado a cada deportista.

Sobre el perfil de atleta puede beneficiarse de la oxigenoterapia hiperbárica, los especialistas insisten en la importancia de una correcta selección de los pacientes. La técnica puede resultar de interés para corredores que compiten con frecuencia, atletas de resistencia sometidos a altas cargas de entrenamiento o personas que desean optimizar su recuperación tras determinadas lesiones o situaciones de elevada exigencia física.

No obstante, está contraindicada en casos de neumotórax no tratado, infecciones de oído o determinadas patologías pulmonares, por lo que siempre debe realizarse tras una valoración médica previa y bajo supervisión especializada.

En cuanto a los protocolos, no existe una pauta única. En determinados pacientes seleccionados, y siempre tras una valoración médica individualizada, puede considerarse iniciar sesiones dentro de las primeras 24 a 48 horas tras la competición, coincidiendo con la fase inicial del proceso inflamatorio. Esta decisión no constituye una recomendación general y debe adaptarse a cada caso concreto.

La duración y el número de sesiones se determinan de forma individualizada según el perfil del corredor, la intensidad del esfuerzo y los objetivos de recuperación. "Cada deportista es distinto y responde de manera diferente", ha señalado el doctor Robles, quien pone el foco en que la personalización es clave para obtener beneficios potenciales de forma segura.

En definitiva, la oxigenoterapia hiperbárica se consolida como una opción complementaria que despierta un interés creciente en el ámbito de la recuperación deportiva. Su aplicación en entornos hospitalarios especializados permite combinar "tecnología, experiencia clínica y seguimiento médico para ayudar a los deportistas a afrontar nuevos retos con mayores garantías".

La oxigenoterapia hiperbáricaconsiste en la inhalación de oxígeno a alta concentración dentro de una cámara presurizada. Al aumentar la presión ambiental, se incrementa de forma temporal la cantidad de oxígeno disuelto en la sangre, facilitando su llegada a distintos tejidos del organismo.