Pacientes subrayan la importancia de los datos basados en su experiencia para tomar decisiones e investigar - BOEHRINGER INGELHEIM

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La directora del Foro Español de Pacientes (FEP), Mónica de Elio, ha subrayado la importancia de usar los datos basados en la experiencia de los pacientes a la hora de tomar decisiones terapéuticas, de investigar y de llevar a cabo políticas sanitarias, en el marco de un encuentro de pacientes organizado por Boehringer Ingelheim.

"Los datos de experiencia del paciente nos permiten mostrar de forma clara y objetiva nuestras necesidades. Estos datos nos brindan la increíble oportunidad de aportar evidencia concreta que fortalece nuestra acción, fomentando nuestra participación activa en todas las decisiones que afecten a los pacientes", ha afirmado durante su intervención.

Durante la jornada, más de una veintena de representantes de pacientes han puesto en valor los datos de su experiencia y la integración de estas organizaciones en la salud comunitaria como elementos de transformación del sistema sanitario, de forma que sea más equitativo y centrado tanto en el paciente como en sus familiares y cuidadores.

Estos datos son igual de útiles para las propias organizaciones de pacientes, pues les permiten identificar prioridades y generar iniciativas que tengan un mayor impacto tangible en su comunidad.

Los ponentes también han abordado la importancia de la participación social de los pacientes en todas las acciones vinculadas a su salud y bienestar, pues su implicación contribuye a crear un modelo sanitario "más inclusivo, equitativo y centrado" en ellos, permitiendo atender a colectivos minorizados y fortaleciendo el tejido comunitario como elemento de soporte a pacientes y cuidadores.

Asimismo, han revisado innovadoras herramientas e iniciativas para promover y fomentar el diagnóstico temprano, que en es uno de los mayores retos de la actualidad en materia sanitaria, tanto por su impacto en el pronóstico y calidad de vida de los pacientes como en los presupuestos.

"El diagnóstico temprano es uno de los mayores retos actuales para millones de pacientes. Es fundamental acortar al máximo los tiempos de diagnóstico y, para ello, la innovación juega un papel decisivo. Adelantarnos a las patologías es la forma más eficaz de mejorar la vida de las personas", ha afirmado la portavoz de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), Lucía Ortiz.

Por su parte, el director de Medicina e I+D de Boehringer Ingelheim España, Martín Plotquin, ha destacado que la compañía se está enfocando en "ser un socio estratégico para las asociaciones de pacientes y el sistema en su conjunto, con el objetivo de caminar juntos hacia su transformación, favoreciendo así un futuro capaz de impactar positivamente en la vida de millones de personas".