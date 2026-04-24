Pacientes solicitan a la OMS que se proclame el 10 de junio como Día Mundial del Cáncer Metastásico

Taller 'Cáncer metastásico: entender la ciencia para contar la historia', organizado por ALMIA con la colaboración de la Alianza Daiichi Sankyo-AstraZeneca. - JOSE LUIS PINDADO

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Alianza frente a la Metástasis, Innovación y Apoyo (ALMIA) ha solicitado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que se proclame el 10 de junio como Día Mundial del Cáncer Metastásico, con el objetivo de visibilizar esta enfermedad, que se conozcan las necesidades de los pacientes y reclamar mejoras para ellos.

"La metástasis sigue siendo un problema ignorado dentro del discurso social del cáncer y creo que esta ignorancia no es por falta de información (...), creo que es fruto del miedo que existe en la sociedad a la palabra cáncer y, en especial, a la palabra metástasis, porque siempre se ha unido a la palabra muerte, cosa que hoy en día ya no es así", ha señalado la presidenta de ALMIA, Pilar Fernández, en un taller de formación para periodistas.

La curva de diagnósticos de cáncer es ascendente, con más de 300.000 nuevos casos previstos en 2026 en España, donde los fallecimientos por esta causa superan los 115.000. Alrededor del 90 por ciento de las muertes por cáncer en el mundo están asociadas a metástasis; sin embargo, no hay datos del total de pacientes en esta fase de la enfermedad, por lo que desde ALMIA han reclamado la creación de un registro.

La presidenta de ALMIA ha destacado que la "buena noticia" es que "ha cambiado el paradigma del tratamiento" gracias a los avances en conocimiento y el desarrollo de terapias dirigidas, con lo que se ha conseguido aumentar la esperanza y calidad de vida de los pacientes.

Aunque falta visibilidad entre la población sobre los tumores metastásicos, la situación en la comunidad investigadora no es la misma. Según ha destacado Fernández, el 40 por ciento de las investigaciones oncológicas son sobre metástasis y, en la última década, la enfermedad ha representado el 60 por ciento de las presentaciones orales en la Reunión Anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO, por sus siglas en inglés).

En este contexto, el oncólogo pediátrico Eduardo García-Toledano, miembro del Consejo Asesor de Salud Pública de la OMS, ha anunciado que se ha solicitado a este organismo la proclamación del Día Mundial de la Metástasis, no como una efeméride para "celebrar", sino "para exigir, para reclamar". "Necesitamos este día para mejorar la calidad de vida de los pacientes", ha subrayado.

El experto ha detallado que, a partir del reconocimiento institucional de este día, se va a trabajar en impulsar la incorporación sistemática de la voz del paciente y del cuidador en la toma de decisiones de políticas públicas; mejorar los registros oncológicos; garantizar la equidad en el acceso a innovación, comités moleculares y apoyo integral diario; y garantizar precisión en la información que se difunde a través de los medios de comunicación.

La solicitud cuenta con el aval de más de 20 entidades, entre las que se encuentran sociedades científicas como la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y el Grupo GEICAM de Investigación en Cáncer de Mama. Por ello, ALMIA confía en que la resolución sea favorable y, en este sentido, tiene previsto celebrar el próximo 10 de junio, en Madrid, el primer foro de cáncer metastásico, que confían en seguir celebrando en años sucesivos.

EL 10% DE DIAGNÓSTICOS SON EN FASE METASTÁSICA

Durante el taller 'Cáncer metastásico: entender la ciencia para contar la historia', organizado por ALMIA con la colaboración de la Alianza Daiichi Sankyo-AstraZeneca, el jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico San Carlos, Pedro Pérez Segura, ha apuntado que uno de cada 10 diagnósticos de cáncer se producen en fase metastásica.

El oncólogo ha explicado que la enfermedad metastásica es "muy heterogénea" entre tipos de tumores, pero también dentro del propio paciente, lo que dificulta su tratamiento. Con todo, ha resaltado los avances que se han dado en los últimos años en el conocimiento de estos cánceres y en el desarrollo de pruebas de diagnóstico para facilitar una identificación precoz, así como de tratamientos más precisos.

Gracias a todo este progreso, el especialista ha destacado que se ha conseguido aumentar el número de largos supervivientes y, en concreto, en la última década, se han llegado a triplicar las posibilidades de estar vivo a largo plazo. Así, ha afirmado que se está logrando cumplir el propósito de los expertos: "No podemos curar, vamos a intentar cronificar".

Por su parte, el jefe de Servicio de Anatomía Patológica en la Fundación Jiménez Díaz, Federico Rojo, ha puesto en valor la "revolución" que ha supuesto la medicina de precisión en el diagnóstico y tratamiento, permitiendo no solo poner "nombre" a los tumores, sino también un "apellido", a partir del análisis de biomarcadores.

Según ha detallado, esta información ayuda a saber cuál va a ser la evolución y pronóstico de la enfermedad, así como qué terapias son más adecuadas para cada paciente. Por ello, ha reclamado que se diseñen estrategias de medicina de precisión en cada sistema sanitario de cada comunidad autónoma.

En la actualidad, según datos de la Sociedad Española de Oncología Médica, existen "inequidades" entre territorios en el acceso a la medicina de precisión. Se estima que entre un 20 y un 30 por ciento de pacientes no tiene acceso al estudio de biomarcadores en ciertas patologías.

"Tenemos que garantizar que los centros, los servicios diagnósticos, disponen de esa tecnología, que tienen profesionales que sepan interpretar esa información (...) y debe de garantizarse a cualquier paciente, independientemente del código postal en el que viva, ese estudio de biomarcadores", ha aseverado.