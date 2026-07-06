Pacientes piden reconsiderar la financiación del primer tratamiento biológico para la EPOC tras 15 años sin avances

Archivo - Imagen de recurso de un hombre con EPOC. - WWING/ ISTOCK - Archivo

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Asociaciones de Pacientes Alérgicos y con Enfermedades Respiratorias (FENAER) y la Asociación Española de Pacientes y Cuidadores de EPOC (EPOC España) han reclamado la financiación del tratamiento biológico para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) en el Sistema Nacional de Salud, tras una nueva negativa que consideran "difícil de justificar" a la luz de la evidencia disponible y de la necesidad clínica.

Las asociaciones han iniciado una recogida de firmas para respaldar la demanda de financiación a la que se han sumado 4.230 afectados, en la que se destaca la situación de inequidad, dado que el fármaco biológico sí está financiado para pacientes con asma grave, dermatitis atópica y poliposis nasal.

Según explican, el fármaco, aprobado hace más de un año y medio para la EPOC por la Agencia Europea del Medicamento (EMA), es el primer tratamiento realmente innovador para esta enfermedad en los últimos quince años, y ha demostrado beneficio simultáneo, con una reducción de exacerbaciones de hasta el 34 por ciento y mejora de síntomas en un subgrupo de pacientes con inflamación de tipo 2.

Las asociaciones recuerdan además que esta terapia no está dirigida a todos los pacientes con EPOC, sino a un grupo "claramente definido", que son los afectados que, pese a recibir tratamiento inhalado optimizado, continúan sufriendo exacerbaciones recurrentes y presentan biomarcadores asociados a inflamación tipo 2.

Ambas entidades respetan el marco regulador vigente y los procedimientos de evaluación de medicamentos en España y entienden la necesidad de equilibrar innovación, sostenibilidad y equidad en el acceso a los tratamientos. Sin embargo, consideran necesario poner de nuevo sobre la mesa los datos que, a su juicio, respaldan la incorporación de esta terapia para el perfil de pacientes al que va dirigida.

REDUCCIÓN DE HASTA EL 34% DE LAS EXACERBACIONES

Así, recuerdan que la EPOC es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en España. Los pacientes pierden hasta 17 años de esperanza de vida, y en 2023 se registraron más de 12.700 muertes directas por esta enfermedad, según datos del Ministerio de Sanidad. Las exacerbaciones constituyen uno de los principales factores de riesgo de muerte. Cada agudización, incluso si es moderada, deteriora de forma irreversible la función pulmonar, incrementa el riesgo de hospitalización, de eventos cardiovasculares y de mortalidad.

Las organizaciones destacan que el tratamiento ha mostrado una reducción de hasta el 34 por ciento de las exacerbaciones y un aumento de la función pulmonar, con mejoría de los síntomas desde la cuarta semana de tratamiento. Los resultados han llevado a su recomendación como opción terapéutica en las principales guías clínicas, entre ellas GOLD 2026 (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) y la actualización 2025 de la Guía Española de la EPOC (GesEPOC).

EFICIENCIA ECONÓMICA PARA EL SISTEMA SANITARIO

FENAER y EPOC España insisten en que la financiación del tratamiento no solo responde a una necesidad clínica, sino también a una lógica de eficiencia para el propio sistema sanitario. Las exacerbaciones graves de la EPOC son uno de los principales motores del coste sanitario asociado a la enfermedad, debido a consultas urgentes, ingresos hospitalarios, reingresos y pérdida de autonomía.

En esta línea, afirman que prevenir estos episodios supone mejorar la calidad y esperanza de vida de los pacientes y reducir el consumo de recursos sanitarios. "Cada exacerbación evitada significa menos deterioro pulmonar, menos riesgo de ingreso y más tiempo de vida con calidad para los pacientes. Existe una población pequeña, identificable y de alto riesgo, que consume muchos recursos sanitarios, para la que por primera vez existe una terapia dirigida reconocida por guías clínicas. Pedimos acceso controlado y basado en criterios clínicos", afirma Mariano Pastor, presidente de FENAER.

"Hablamos de personas que, aun haciendo correctamente su tratamiento, siguen viviendo con miedo a la próxima exacerbación, porque cada exacerbación puede significar un ingreso hospitalario y un nuevo escalón de pérdida de capacidad respiratoria", ha manifestado Iñaki Morán, presidente de EPOC España.

Ambas organizaciones reclaman que se mantenga abierto el diálogo para identificar vías que permitan compatibilizar sostenibilidad, evidencia científica y acceso de los pacientes con mayor necesidad clínica, reafirmando su disposición a colaborar con las autoridades sanitarias en la búsqueda de soluciones responsables y equitativas.