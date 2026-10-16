Pacientes de osteoporosis destacan la importancia de prevenir una segunda fractura para evitar más limitaciones

Archivo - Hueso, pérdida osea, osteoporosis. - CREVIS2/ISTOCK - Archivo

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asociación Española de Pacientes con Osteoporosis, Gema Martínez, ha enfatizado que prevenir una primera fractura es importante, pero lo es aún más en el caso de la segunda porque esta puede incrementar las limitaciones de movilidad, independencia y capacidad de seguir haciendo las cosas de forma autónoma.

Con motivo del Día Mundial de la Osteoporosis, que se conmemora cada 20 de octubre, AECOS, en colaboración con UCB, Amgen y Grünenthal, ha impulsado 'NO sabes lo que te pierdes', una serie de piezas audiovisuales para concienciar y visibilizar todo aquello que una fractura por fragilidad puede hacer perder, más allá de la salud ósea.

La iniciativa se dirige a mujeres mayores de 50 años, de las que aproximadamente un 23 por ciento padecen osteoporosis en España. Se estima que cerca de tres millones de personas conviven en el país con esta enfermedad crónica y progresiva, caracterizada por una disminución de la densidad y calidad del hueso, que aumenta el riesgo de sufrir fracturas por fragilidad, incluso ante caídas, golpes leves o situaciones cotidianas que habitualmente no provocarían una lesión ósea.

Esta patología puede avanzar durante años sin manifestar síntomas y, en muchas ocasiones, una fractura por fragilidad es su primera señal visible. Cada año, se estima que se producen unas 285.000 fracturas por fragilidad a nivel nacional, una cifra que se espera que siga aumentando debido al envejecimiento de la población.

Gema Martínez ha aseverado que "una fractura por fragilidad puede marcar un antes y un después en la vida de una persona", ya que al daño físico se suman las dificultades para salir, moverse, relacionarse con otras personas o, simplemente, realizar tareas cotidianas.

"Por eso, es fundamental que las mujeres sean conscientes del riesgo y dispongan de información que les permita cuidar su salud ósea antes de que una fractura condicione su vida", ha resaltado.

PREVENCIÓN

Desde AECOS han hecho hincapié en la importancia de la prevención y, para contribuir a que las personas conozcan mejor su riesgo de fractura, habilitarán en su página web un espacio específico con una herramienta basada en FRAX, que permite estimar la probabilidad de sufrir una lesión de este tipo en los próximos 10 años a partir de distintos factores de riesgo.

La asociación también ha instado a cuidar la salud ósea mediante la práctica de actividad física, una alimentación equilibrada y un peso saludable. Asimismo, ha aconsejado que se evite tanto el tabaco como el alcohol.

La presidenta de AECOS ha advertido de que "haber sufrido una fractura aumenta el riesgo de volver a fracturarse". "Por eso, es esencial que las personas reciban información, seguimiento y una atención adecuada que ayude a reducir ese riesgo", ha insistido para poner en valor, a su vez, el papel de las Unidades de Fractura (FLS) en este trabajo preventivo.

Sin embargo, ha señalado que solo el 15 por ciento de los hospitales en España cuentan con estas unidades, por lo que ha manifestado la necesidad de su expansión para mejorar la atención y reducir la incidencia de nuevas fracturas.

PARALELISMO ENTRE GENERACIONES

Para visibilizar el impacto de las fractura por fragilidad, la campaña impulsada por AECOS parte de un paralelismo capaz de conectar a personas de distintas edades a través de una misma preocupación, la pérdida de autonomía e independencia.

Con este objetivo, contrapone las consecuencias que tiene para un joven que se rompa su móvil, la herramienta que utiliza para relacionarse, desplazarse, pagar o gestionar buena parte de su día a día, con los efectos de una fractura en una persona mayor.

Los vídeos y piezas que se compartirán a través de redes sociales también recuerdan la importancia de la labor de los profesionales sanitarios en la prevención y el cuidado de la salud ósea.