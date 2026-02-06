Pacientes de EPOC urgen al Ministerio de Sanidad a financiar la terapia biológica dupilumab

Archivo - Pulmones. - DESIGNER491/ ISTOCK - Archivo

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (APEPOC) ha exigido al Ministerio de Sanidad la financiación de la primera terapia biológica, dupilumab, para esta enfermedad, con el objetivo de ampliar las opciones terapéuticas, mejorar la calidad de vida de los pacientes y reducir la presión sobre las Urgencias.

APEPOC ha aseverado que esta enfermedad respiratoria progresiva es un desafío de salud pública mundial que afecta a millones de personas, supone la tercera causa de muerte en todo el mundo y la primera causa específica de muerte respiratoria en España. Sin embargo, ha lamentado que su abordaje no ha cambiado de manera significativa en décadas, con un tratamiento que se limita a broncodilatadores y corticosteroides inhalados.

Dupilumab, el primer anticuerpo monoclonal aprobado para el tratamiento de la EPOC no controlada con evidencia de inflamación tipo 2, presente en aproximadamente entre el 20 y 40 por ciento de los pacientes con EPOC, puede romper el estancamiento clínico actual, según han argumentado desde APEPOC.

Este tratamiento ya está financiado en España para otras indicaciones, como asma, dermatitis atópica o poliposis nasal, pero no para EPOC, una circunstancia que los pacientes consideran una discriminación injustificable, más aún teniendo en cuenta que otros países de Europa ya disponen de este fármaco financiado para EPOC.

Desde la Asociación de Pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica sostienen que la evidencia clínica demuestra que, en este perfil específico, el tratamiento biológico es una opción efectiva para el 50 por ciento de los afectados que siguen exacerbaciones y síntomas a pesar del tratamiento máximo, ya que logra reducir estas complicaciones en un 34 por ciento atacando la inflamación desde su origen.

Asimismo, han defendido que negarse a financiar esta innovación no supone un ahorro real para el Estado, sino que el gasto se traslada hacia partidas más ineficientes. Actualmente, los reingresos hospitalarios de pacientes con EPOC consumen hasta el 55 por ciento del presupuesto destinado a esta patología crónica. Mientras, el uso de esta terapia reduce en un 38 por ciento las hospitalizaciones y visitas a Urgencias, ayudando al ahorro sanitario al evitar ingresos.

Los pacientes también han asegurado que no financiar este tratamiento supone ignorar las recomendaciones científicas y la realidad, ya que tanto las guías GOLD 2025 como las Guías GesEPOC 2025 incluyen este fármaco como una alternativa terapéutica necesaria.

Por todo esto, APEPOC ha instado a todas las partes implicadas a iniciar un diálogo que conduzca a la financiación pública de este fármaco, facilitando el acceso a la única innovación disruptiva en el área respiratoria de las últimas décadas.