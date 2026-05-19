Pacientes con enfermedad ocular tiroidea llevan al Congreso una exposición para reivindicar "visibilidad y apoyo"

Los pacientes con EOT llevan su voz al Congreso para pedir más visibilidad y apoyo - EOT

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación EOT España ha celebrado este lunes en el Congreso de los Diputados una exposición para visibilizar la enfermedad ocular tiroidea (EOT) y acercar la realidad de los pacientes a representantes públicos, profesionales sanitarios y sociedad civil.

La exposición, instalada durante toda la jornada en el vestíbulo de entrada a la Ampliación III del Congreso, ha incluido información divulgativa sobre la EOT, testimonios de pacientes y materiales destinados a sensibilizar sobre las necesidades todavía no cubiertas de las personas afectadas.

La presidenta de la asociación, Pilar Carnicero, ha destacado que uno de los principales objetivos es "poner rostro y voz a una enfermedad que sigue siendo muy desconocida para gran parte de la sociedad". Durante el acto, representantes de distintos grupos parlamentarios y miembros de la Comisión de Sanidad se han acercado a conocer la exposición y a conversar con pacientes y responsables de la asociación.

Los diputados del PP Antonio Cavacasillas y María del Mar Vázquez Jiménez han querido mostrar su apoyo a los pacientes visitando la exposición y conociendo de cerca la realidad de la EOT. En la misma línea se han expresado las diputadas socialistas Carmen Andrés y Olvido de la Rosa y han querido dar mayor visibilidad a la enfermedad y contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas.

"Esperamos que esta jornada sirva para abrir nuevas vías de diálogo y para que las necesidades de los pacientes sean escuchadas y tenidas en cuenta", ha señalado Carnicero.