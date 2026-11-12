Pacientes de diabetes y profesionales reclaman acceso equitativo a la monitorización continua de glucosa

Archivo - Mujer con un sensor de monitorización continua de glucosa. - HALFPOINT/ ISTOCK - Archivo

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente en funciones de la Federación Española de Diabetes (FEDE) y paciente, Juantxo Remón, y el endocrino y expresidente de la Fundación de la Sociedad Española de Diabetes (FSED), Antonio Pérez, han reclamado un acceso equitativo a la monitorización continua de glucosa, que no está financiada para las personas que utilizan insulina basal.

En el marco del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora este sábado, profesionales y pacientes han reivindicado el acceso a este tipo de sensores, que aportan mejoras respecto a la medición de la glucemia capilar, en ambos casos útiles para ayudar en el manejo de la diabetes y que la persona afectada se sienta más segura.

Sin embargo, Antonio Pérez ha destacado que los sensores de monitorización continua muestran la tendencia del nivel de glucosa, mientras que la medición capilar ofrece una foto fija. En este sentido, ha puesto como ejemplo el caso de una persona que mide su glucosa capilar antes de dormir y esta es "normal", por lo que se va a dormir pensando que "realmente está bien", mientras que un sensor le mostraría que este nivel "va a la baja", lo que le permitiría adoptar decisiones en ese momento para evitar una hipoglucemia a lo largo de la noche.

"Por tanto, esa es una información que no teníamos hasta ahora y que la utilización de sensores de monitorización continua de glucosa nos lo va a ofrecer. Y, después, nos va a dar patrones de glucemia, saber dónde está el problema en las 24 horas. Eso es tener información y, si el paciente está instruido, que es el otro elemento clave (...), eso se va a transformar en intervenciones que van a llevar a mejorar el control glucémico", ha resaltado para añadir el impacto en "seguridad" y "calidad de vida" para el paciente.

El endocrino ha detallado que las mejoras en control que ofrece la monitorización continua de glucosa frente a la medición capilar están respaldadas por la evidencia científica, en ensayos clínicos internacionales con personas con diabetes tipo 1 y tipo 2, tanto con insulina basal como con múltiples dosis de insulina.

Según ha comentado, el ensayo 'LIFE-ONE', realizado en 12 hospitales españoles, revela que la monitorización continua permitió una reducción "muy significativa" de la hemoglobina glicosilada, además de casi dos horas más al día en normoglucemia, al tiempo que los participantes percibían mejoras en su calidad de vida. "El grado de satisfacción con este tipo de monitorización fue muy alta", ha afirmado.

Por todo ello, ha llamado a financiar estos dispositivos para todas las personas con diabetes que se puedan beneficiar y acompañar este acceso con la educación terapéutica y los recursos necesarios para su implementación. En el ámbito clínico, ha apuntado que los profesionales deben aprender a ir más allá del control glucémico y de las complicaciones y fijarse en la calidad de vida del paciente, preguntándole por las barreras que encuentra en su día a día.

CAMPAÑA VIVE+

FEDE, con el aval de FSED y la colaboración de Dexcom, ha impulsado la campaña 'Vive+'. "Pone el foco en algo de lo que se habla poco, el tiempo, la atención y la carga mental que exige convivir cada día con la diabetes. Las personas que tenemos diabetes no tenemos días libres, tomamos decisiones a todas horas", ha explicado Juantxo Remón.

La técnico de Comunicación de FEDE, Celia Márquez, ha aseverado que una persona con diabetes toma una media de 180 decisiones al día relacionadas con su salud. "Cuánta insulina nos pinchamos, a dónde ir a comer o cuánto ejercicio físico podemos realizar", ha enumerado como algunas de las elecciones que los pacientes tienen que hacer en función de sus parámetros de glucosa.

"Media hora es lo que tardan las personas con diabetes en gestionar su patología cada día", señala el vídeo de la campaña, respecto a lo que Márquez ha advertido de "la enorme carga mental y psicológica" que ello supone, así como "la gran presión y responsabilidad" para las personas con diabetes, que, sin embargo, coinciden en que esta carga es "invisible" para gran parte de la sociedad.

Al hilo, ha insistido en reivindicar el acceso a la monitorización continua de glucosa y formación terapéutica para todos los pacientes. "Nosotros queremos que todas las personas con diabetes reciban una adecuada formación terapéutica sobre su patología, porque es en esa combinación entre educación y tecnología donde está realmente la calidad de vida que siempre reclamamos", ha resaltado.

Durante la presentación de la campaña también ha intervenido la paciente de diabetes tipo 2 Agustina Carot, diagnosticada hace 23 años y portadora de un sensor de monitorización continua. A su juicio, la tecnología ha avanzado de manera importante desde que ella es paciente, permitiéndole llevar en la actualidad "una vida normal".

Aun así, ha aseverado que es "muy difícil" cuantificar el tiempo que le dedica a la diabetes. "Cuando me levanto es con mi diabetes, es qué voy a hacer, qué voy a desayunar, mis actividades diarias, cómo las voy a controlar", ha indicado para subrayar que la información que ofrece el sensor le ayuda "muchísimo" a seguir sus actividades "con normalidad".