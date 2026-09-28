Pacientes de cáncer de tiroides piden "seguir avanzando" en el conocimiento de la enfermedad

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asociación Española de Cáncer de Tiroides (AECAT), Arantxa Sáez, ha pedido "seguir avanzando" en el conocimiento de la enfermedad, los biomarcadores, los factores pronósticos y las nuevas dianas terapéuticas, así como "garantizar un acceso equitativo a la innovación, desde las pruebas moleculares, las terapias dirigidas, las tecnologías quirúrgicas hasta los nuevos tratamientos, y evitar que sea necesario llegar a una situación de deterioro grave para acceder a la innovación".

Sáez, que se ha referido en estos termino con motivo de la puesta en marcha de la campaña 'Avances que cambian vidas', ha reconocido que se ha "avanzado mucho", pero a su juicio "el próximo paso es lograr que cada avance científico, tecnológico y asistencial se traduzca en una mejora real de la vida de los pacientes".

Este lunes, 28 de septiembre, se conmemora el Día Nacional del Cáncer de Tiroides, tumor que representa el 13,4% de los casos entre los cánceres diagnosticados en personas de 20 a 39 años España. Según el informe Las cifras del cáncer en España 2026, elaborado por la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN), en 2026 se estiman 6.678 nuevos diagnósticos de cáncer de tiroides en España, mayoritariamente en mujeres (4.941 casos frente a 1.738 en hombres).

El cáncer de tiroides presenta una elevada supervivencia, aproximadamente un 90%, pero el éxito asistencial no puede medirse únicamente por la ausencia de enfermedad o por los años de vida.

La asociación ha presentado un decálogo de prioridades para que las personas puedan vivir mejor durante y después de la enfermedad. En este sentido, según destaca la presidenta de AECAT, como primer punto del decálogo se hacer hincapié en que "la supervivencia es fundamental, pero no basta. Los resultados de la atención deben incluir el bienestar físico y emocional, la funcionalidad y la capacidad de recuperar la vida cotidiana después del cáncer".

CIRUGÍA SEGURA Y PERSONALIZADA Y PREVENCIÓN DE SECUELAS

En la mayoría de casos, el tratamiento del cáncer de tiroides requiere una tiroidectomía parcial o total y, como consecuencia, tratamiento hormonal sustitutivo de por vida. Así AECAT indica la importancia de la adecuada selección de la intervención, la incorporación evaluada de nuevas tecnologías y protocolos dirigidos a preservar las glándulas paratiroides y otras estructuras esenciales como elementos esenciales para mejorar los resultados y reducir el riesgo de complicaciones.

Por otra parte, después de una tiroidectomía, muchas personas necesitan tratamiento hormonal sustitutivo durante toda su vida. Algunas continúan presentando síntomas o dificultades para recuperar su bienestar y, cuando además aparece hipoparatiroidismo, la carga física, cognitiva y terapéutica puede aumentar considerablemente. Por tanto, es primordial prevenir, detectar y tratar adecuadamente estas consecuencias y tener acceso a equipos especializados cuando persistan los síntomas o existan complicaciones.

Igualmente, señalan que es "preciso" ofrecer información clara antes, durante y después del tratamiento para participar en la toma de decisiones y afrontar mejor el proceso. "La atención no debe terminar cuando finaliza el tratamiento inicial. Algunas necesidades aparecen o persisten meses o años después. Se requieren circuitos coordinados entre cirugía, endocrinología, oncología, medicina nuclear, atención primaria, enfermería, salud mental y otras especialidades cuando sean necesarias", explican.

Por otro lado, recuerdan que cuidar la salud emocional es también "fundamental" para garantizar una mejora de la calidad de vida; así la atención psicológica debe estar disponible durante el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento. Y se debe incorporar la participación de los pacientes en las decisiones sobre su salud, de tal manera que contribuyan a definir las prioridades de investigación, los procesos asistenciales y la evaluación de los resultados.

En definitiva, concluye Arantxa Sáez, "el cáncer de tiroides tiene una supervivencia elevada, pero esta no garantiza por sí sola una buena calidad de vida, y existe un grupo de pacientes que continúa afrontando síntomas, secuelas y necesidades no suficientemente reconocidas después del tratamiento".

"Para muchas personas, el proceso no termina con la cirugía ni con la ausencia de enfermedad. Pueden persistir alteraciones hormonales, fatiga, dificultades para alcanzar un adecuado equilibrio terapéutico, problemas emocionales, miedo a la recaída o secuelas crónicas como el hipotiroidismo y el hipoparatiroidismo", afirma.

Contribuir a evitar tratamientos y cirugías innecesariamente agresivos; prevenir secuelas; reducir las complicaciones del tratamiento; identificar las necesidades específicas de cada tumor y de cada persona; mejorar el seguimiento; preservar la funcionalidad y el bienestar emocional; facilitar una vida plena después del cáncer; e incorporar la voz de los pacientes a la investigación y a las decisiones sanitarias es el camino para avanzar en la mejora de vida de estos pacientes.