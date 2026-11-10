Pacientes de cáncer de pulmón y profesionales piden incluir el cribado de personas de riesgo en la cartera de servicios - EUROPA PRESS

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón (AEACaP), Bernard Gaspar, y el investigador principal del Grupo de Investigación en Biomarcadores y Nuevas Dianas Terapéuticas en Cáncer de Pulmón de la Clínica Universidad de Navarra, el doctor Luis Montuenga, han subrayado la necesidad de que se incluya en las cartera de servicios el cribado de la enfermedad en pacientes de riesgo.

De cara a la detección precoz, es oportuno "que no esperemos más en el espíritu de iniciativa e implementación en los programas de cribado, igual que han hecho en otros países tanto a nivel de Gobierno central como autonómico", ha explicado el segundo, que ha añadido que "tres autonomías han anunciado que van a poder en marcha el cribado", que son Madrid, Castilla-La Mancha y Cataluña.

De esta manera se ha expresado Montuenga en la presentación de la campaña '¿A qué estamos esperando?', iniciativa de sensibilización que AEACaP ha lanzado este martes, junto con el informe 'Cáncer de pulmón: diagnóstico de la situación en España'. "Todos nuestros vecinos lo están haciendo", ha añadido, concretando que son ya cuatro los que lo han introducido: Croacia, Reino Unido, Alemania y Polonia, mientra que otros seis, como Italia y Francia, han comenzado por un proyecto piloto en este sentido.

"Es una vía muy interesante" con la que "se puede mejorar mucho", ha continuado, al tiempo que ha explicado que es requerible definir bien quiénes son los pacientes de riesgo, para lo que se deben tener en cuenta aspectos como "antecedentes familiares, cuánto hay que haber fumado, la contaminación" y, "por supuesto, biomarcadores que ayuden a refinar aún más la técnica de imagen".

NECESIDAD DE RECURSOS

En la misma línea se ha mostrado el jefe de Sección del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario La Paz de Madrid y presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), el doctor Javier de Castro, quien ha manifestado que "el sistema de evaluación ahora evalúa con criterios antiguos". "Hay que evaluar pensando que es un problema de primera magnitud", por lo que "si hacen falta recursos, hay que ponerlos", ha aseverado.

Es necesario "pensar en grande y a futuro", ha insistido, para afear que en las últimas elecciones, muchos partidos políticos "lo introdujeron en su programa", pero continúa sin estar implantado el cribado. "Ahora, nos reuniremos también", y es que "se trata de que se den soluciones", ha indicado, tras lo que ha afirmado que "el momento de la Medicina exige nuevos planteamientos", pese a que "el cribado en cáncer de pulmón es muy complejo".

"Nos hemos encontrado inmovilismo de las instituciones", ha reiterado, sosteniendo también que la situación actual es de "emergencia". "Los programas de prevención tabáquica son muy importantes, pero el impacto es a cinco o 10 años", por lo que ha subrayado una vez más la relevancia del cribado, en el que "la inteligencia artificial (IA) va a ser clave".

Para exponer la coyuntura, y tras indicar que las técnicas son más eficaces en mujeres, ha declarado que cada año se producen 34.000 casos, con 21.000 fallecimientos, ante lo que lamenta que se están realizando los TAC de baja dosis "de manera irregular" y con "una clara inequidad". "Es una cuestión de prioridades y de economía", ha resumido Montuenga, quien ha afirmado que los españoles son "muy buenos en cribado" y que ha destacado el proyecto piloto 'Cassandra', que se realiza en el país gracias al impulso de diversas sociedades científicas.

Es exigible "que los programas de cribado sean ya una realidad en el país" y que "se concrete en una implementación en el sistema nacional", ha manifestado, en este sentido, Gaspar, que ha subrayado el tiempo de espera que se produce en la enfermedad, materializado en los retrasos diagnóstico y de acceso a pruebas, así como en los actuales 627 días -de media- para obtener medicamentos ya aprobados en Europa. De hecho, ha expuesto que solo el 4 por ciento de la inversión pública oncológica se destina al cáncer de pulmón.

RETRASO DIAGNÓSTICO

El presidente de AEACaP, que ha recordado que "los síntomas están enmascarados por enfermedades comunes", ha llamado también a la prevención primaria -mediante hábitos saludables como no fumar-, a "dotar de más fondos a la investigación" y a "incluir el diagnóstico molecular en la cartera común". Además, ha pedido establecer una vía de evaluación prioritaria, auditar trimestralmente el tiempo que tardan los fármacos en estar a disposición de los pacientes, apoyar el registro de afectados y desarrollar una estrategia nacional específica

"Cualquiera que tiene pulmones puede tener un cáncer de pulmón", ha expresado, por su parte, la vocal de la Junta Directiva y paciente, Stéphanie Oyonarte Da Rocha, que se ha referido a datos obtenidos en el documento, como el de que el 78 por ciento no conocía bien los síntomas y el de que el 97,6 por ciento indica dificultades emocionales.

También con motivo de la celebración, el 17 de noviembre, del Día Internacional de la patología, De Castro ha divulgado que "entre el 70 y el 80 por ciento de los casos se detectan en fases avanzadas", por lo que ha llamado a una mayor concienciación entre la población, pero también entre los sanitarios.

Ello en un contexto de estigmatización, ante el que ha insistido en que el diagnóstico precoz facilitaría no solo el control de la enfermedad, sino también su curación. Junto a ello, ha destacado la importancia de la Medicina de precisión, con base en estudios genéticos, diagnóstico molecular, inmunoterapia y terapias dirigidas, en lo que considera que es "una revolución".