Pacientes con cáncer metastásico reclaman que el 10 de junio sea el día mundial de la enfermedad

Imagen de la campaña. - ALMIA

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Alianza frente a la Metástasis, Innovación y Apoyo (ALMIA), Pilar Fernández, ha reivindicado el reconocimiento del 10 de junio como Día Mundial del Cáncer Metastásico por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una fecha que todavía no existe en el calendario internacional.

"Vivir con cáncer metastásico no es estar en fase terminal. Es tiempo que merece respeto, normalidad y calidad de vida. Necesitamos que el Sistema Nacional de Salud (SNS) lo reconozca así y que la sociedad deje de vernos únicamente desde el estigma. Por eso pedimos el 10 de junio, para tener un día en el calendario que diga que seguimos aquí", ha indicado Fernández.

En este contexto, ALMIA, en colaboración con la Alianza Daiichi Sankyo | AstraZeneca, ha lanzado la campaña 'Porque queremos tiempo', una iniciativa que busca acelerar el reconocimiento del 10 de junio como Día Mundial. Además, reivindica una necesidad urgente y real de los pacientes: tiempo para investigar, innovar y vivir más y mejor.

"Porque hablar de cáncer metastásico no es solo hablar de tratamientos, es hablar de calidad de vida, de acompañamiento emocional, de impacto laboral y familiar, y, en definitiva, de dignidad, más aún en el caso de largos supervivientes", ha añadido Fernández.

En la mayoría de los casos los tumores se detectan localizados en una parte del cuerpo, aunque alrededor de un 20 por ciento de los diagnósticos se producen con enfermedad metastásica o avanzada desde el inicio. Solo en España, se estima que se diagnosticarán 301.884 nuevos casos de cáncer este 2026. Son cifras que obligan a actuar, según Eduardo García-Toledano, del Consejo Asesor de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"El éxito frente al cáncer se mide en investigación y en prevención, pero también en supervivencia y calidad de vida. En el caso de los cánceres metastásicos, la falta de datos precisos dificulta planificar los recursos, adecuar la infraestructura sanitaria y detectar desigualdades entre territorios", ha apuntado García-Toledano.

ACCESO A TRATAMIENTOS Y FIN A LA FRAGMENTACIÓN DEL SNS

Dentro de la campaña, ALMIA ha presentado un manifiesto con catorce peticiones dirigido a todos los agentes implicados en el abordaje del cáncer metastásico. Sus peticiones recogen las necesidades no cubiertas que afectan a pacientes y familiares en todo el territorio español y se apoyan en marcos de referencia europeos como el Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer y el Marco Europeo de Calidad de Vida.

Entre ellas, la asociación exige que cualquier paciente, independientemente de su lugar de residencia, pueda acceder a los mejores tratamientos disponibles, y reclama equipos multidisciplinares interconectados que pongan fin a la fragmentación del SNS.

El manifiesto incluye también la demanda de apoyo psicosocial para pacientes y familiares, el reconocimiento de las consecuencias económicas y laborales de la enfermedad, y el derecho a recibir información clara, veraz y adaptada que permita a los pacientes participar activamente en las decisiones sobre su tratamiento.

Por su parte, la directora general y Head de Oncología en España de Daiichi Sankyo, Ana Zubeldia, subraya que la comprensión social es tan necesaria como el avance científico que compañías farmacéuticas, centros de investigación e investigadores de todo el mundo están empujando.

"En Daiichi Sankyo sabemos que la investigación y la innovación cambian vidas, pero también creemos que es importante que la sociedad comprenda qué significa vivir con cáncer metastásico, y por eso apostamos también por la divulgación. Iniciativas como 'Porque queremos tiempo' son necesarias para que esa comprensión llegue más lejos y para que todos los actores implicados respondan con la urgencia que los pacientes merecen", ha manifestado.

Asimismo, la directora de Asuntos Corporativos y Acceso al Mercado de AstraZeneca, Marta Moreno, señala que la campaña apunta más allá de la visibilidad. "El cáncer metastásico sigue siendo una realidad infravalorada desde el punto de vista social y normativo. Colaborando en esta campaña queremos contribuir a que cambie: que el 10 de junio tenga un lugar en el calendario es un primer paso, pero lo que de verdad importa es que detrás haya políticas concretas, recursos suficientes y una escucha real a quienes conviven cada día con la enfermedad", ha finalizado.