Pacientes, Atención Primaria y Neumología hacen un llamamiento a sospechar bronquiectasias para mejorar su abordaje - SEPAR

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Sospechar bronquiectasias para mejorar su abordaje y no confundir a esta enfermedad con otras crónicas respiratorias es uno de los principales objetivos del informe 'Llamamiento a la acción: mejora en el abordaje de las Bronquiectasias en España', llevado a cabo por un grupo de expertos en representación de los pacientes y las especialidades de Atención Primaria y Neumología.

"Tos, expectoración e infecciones abundantes" son las claves para ejercer esta sospecha desde el primer nivel asistencial, tal y como ha manifestado el presidente del Grupo de Respiratorio en Atención Primaria (GRAP), el doctor Juan Carlos López, quien ha indicado que estas son un motivo de alerta todavía más pronunciado si los pacientes "no fuman".

Este documento, cuyos autores pertenecen a este Grupo, a la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) y a la Federación Española de Asociaciones de Pacientes Alérgicos y con Enfermedades Respiratorias (Fenaer), aboga, por tanto, por una mejora del diagnóstico de esta patología, que según el presidente de esta última organización, Mariano Pastor, se halla, de media, "en 6,2 años desde los primeros síntomas".

"El objetivo es dar visibilidad a esta enfermedad crónica muy desconocida", así como "poner de relieve las carencias en su abordaje y la necesidad de avanzar", ha explicado Pastor, quien ha agregado que es "de las más desatendidas en Medicina respiratoria". Todo "a pesar del impacto en la calidad de vida" y "las consecuencias clínicas y emocionales" de una patología que se caracteriza por la dilatación y el deterioro de los bronquios a causa de infecciones e inflamación y se asocia a hospitalizaciones frecuentes.

En este contexto, y recordando que las bronquiectasias "son la tercera enfermedad respiratoria crónica más prevalente, tras el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)", el máximo representante de Fenaer ha declarado que se han propuesto "cuatro líneas estratégicos" buscando una optimización en la asistencia a estos pacientes.

UN INFORME AL RESPECTO CON CUATRO LÍNEAS ESTRATÉGICAS

De este modo, el mencionado documento propone el fortalecimiento del diagnóstico y la conciencia clínica, para lo que son necesarias campañas de sensibilización y programas de formación continuada en Atención Primaria, con protocolos nacionales estandarizados y acceso a Tomografía Axial Computarizada de Alta Resolución (TACAR).

Además, es necesario un modelo de atención integrado y equitativo, con el impulso de unidades multidisciplinares, acceso a historias clínicas electrónicas compartidas, control de los antibióticos y promoción de la adherencia terapéutica. En este punto, López ha aseverado que no hay una terapia específica y que "el tratamiento se basa en antimicrobianos o antibióticos", algo que genera "problemas de resistencias".

Por otra parte, se requiere el empoderamiento de los pacientes y el fortalecimiento de los sistemas de apoyo, con especial hincapié en la relevancia del apoyo psicológico, ya que esta patología "es una esclavitud", como ha señalado López, mientras que Pastor ha argumentado que tiene un importante "impacto humano" y que "entre el 20 y el 40 por ciento presenta síntomas de ansiedad o depresión",

Como cuarto punto de propuesta, el informe aboga por mejorar la innovación mediante la investigación y la interoperabilidad de datos. Para ello, se debe reforzar el Registro Español Informatizado de Pacientes con Bronquiectasias (RIBRON), el cual, según ha confirmado la coordinadora del Área de Tuberculosis e Infecciones Respiratorias de SEPAR, la doctora Carmen Calero, ya no tiene financiación pública y "depende de la voluntad del médico".

"La reducción de la capacidad para realizar actividades cotidianas" ha sido destacada por Pastor, que ha subrayado la limitación "de la autonomía" y que los pacientes están obligados "a reorganizar su vida". "En muchos casos, necesitan ayuda de un cuidador", ha subrayado, para poner de relieve, también, el coste para el sistema sanitario que, según recientes estudios, es de "4.672 euros por paciente" al año, a lo que hay que incluir "el absentismo laboral".

EL 67% UTILIZA CORTICOIDES INHALADOS, QUE FAVORECEN MÁS INFECCIONES

Retomando el apartado del tratamiento, López ha recordado que, "en esta patología, no se recomienda el uso de corticoides inhalados, pero es frecuente porque se confunde con otras patologías". Tal es así que "el 67 por ciento los usan", lo que "favorece más infecciones", ha explicado, al tiempo que ha aseverado que existe "mucha inequidad en España" en el acceso a los recursos públicos.

No obstante, el máximo exponente del GRAP ha informado de que, "en España, hay guías de práctica clínica" y el citado registro, siendo en ambos aspectos el país pionero. A ello se une una app de SEPAR "para poder diagnosticar y tratar precozmente", ha declarado, pero ha expuesto que, sin embargo, "solo hay dos comunidades autónomas con planes específicos de abordaje de enfermedades respiratorias".

Esta situación manifiestamente mejorable, tal y como ha recogido el informe, ha sido detallada también por Calero, que ha destacado "el alto impacto en morbimortalidad" de esta enfermedad. Junto a ello, se halla el desgaste de los pacientes, ya que "necesitan 1 o 2 horas diarias, mínimo, para tratar la enfermedad", ha explicado.

"Hay que prevenir las exacerbaciones", ha indicado esta representante de SEPAR, que ha informado de que las bronquiectasias son "un poco más" frecuentes en mujeres. Además, ha destacado a la tuberculosis, "que va aumentando en España por la inmigración", como un factor de riesgo. Precisamente en relación con los factores de riesgo, López ha destacado que estos no son "claros" pero, "sobre todo, son las infecciones", a las que ha sumado "la exposición a tóxicos".

Por último, Pastor, que ha incidido en las desigualdades, ya que hay un "reducido o nulo acceso a la rehabilitación respiratoria", por lo que "la mayoría deben asumir parte de los costes", ha subrayado que las bronquiectasias, que también afectan a menores, "no deben considerarse únicamente una enfermedad respiratoria", ya tiene un "impacto integral".