Una paciente con síndrome de dolor regional complejo reclama mayor investigación y diagnósticos más tempranos

Imagen del Día Mundial del Síndrome de Dolor Regional Complejo. - NOEMÍ SÁNCHEZ

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La paciente de síndrome de dolor regional complejo (SDRC) Noemí Sánchez ha reclamado impulsar la investigación y mejorar el diagnóstico precoz de esta enfermedad rara que provoca dolor crónico y alteraciones en la coloración y la temperatura de la extremidad afectada.

En el marco del Día Mundial del Síndrome de Dolor Regional Complejo, Sánchez ha señalado que sigue siendo una enfermedad poco conocida, ya que muchas personas llegan a ella después de un "largo recorrido". "Porque todavía hay mucho desconocimiento. Porque convivir con dolor crónico no siempre es fácil de explicar", ha añadido.

En esta línea, ha indicado que, además de luchar contra la enfermedad, los pacientes tienen que "luchar contra la incomprensión". "El SDRC no siempre se ve. Pero se vive. Se siente. Y puede cambiar una vida por completo", ha destacado.

"Puede aparecer después de una lesión, una cirugía, una fractura o una inmovilización o de causa desconocida como es mi caso. Puede afectar a la movilidad, a la sensibilidad, a la temperatura y producir cambios físicos", ha explicado.

Asimismo, ha manifestado que la enfermedad afecta a todos los ámbitos de la vida, desde los planes personales y la actividad laboral hasta el descanso, las relaciones y la autonomía. "También repercute en el estado de ánimo y en la forma de afrontar el día a día. Cuando el dolor se convierte en un compañero permanente, nada vuelve a ser exactamente igual", ha manifestado.

Por todo ello, Sánchez ha animado a sumarse a las iniciativas de visibilización de la enfermedad el próximo 2 de noviembre, vistiendo alguna prenda de color naranja y compartiendo información sobre esta patología.

"No hace falta convivir con la enfermedad para ayudar a darle visibilidad. A veces basta con compartir una publicación, explicar a alguien qué es el síndrome de dolor regional complejo, escuchar sin juzgar y comprender que hay dolores que no se ven, pero que acompañan cada minuto del día", ha concluido.