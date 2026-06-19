Una paciente de ELA pone en marcha una campaña para recaudar 15.000 euros para "cubrir necesidades urgentes" - DONIO
MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -
Tatiana Badiola, quien es paciente de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) desde hace cuatro años, ha anunciado la puesta en marcha de una campaña solidaria con el objetivo de recaudar 15.000 euros "con los que cubrir necesidades urgentes de accesibilidad, movilidad y cuidados profesionales".
Esta acción "nace desde la honestidad y desde la aceptación de una realidad que me ha costado mirar de frente: necesito ayuda para recuperar estabilidad, mantener mi autonomía el máximo tiempo posible y seguir construyendo proyectos que me ayudan a sentirme útil, conectada y viva más allá de la enfermedad", ha manifestado, al tiempo que ha indicado que "durante mucho tiempo", tuvo dificultades para "aceptar la idea de pedir ayuda".
De esta manera, y con la meta también de "poder seguir ayudando y dando visibilidad a la ELA", Badiola ha dispuesto esta iniciativa en coincidencia con la celebración, este domingo, 21 de junio, del Día Mundial de esta enfermedad. La misma es una patología neurodegenerativa "con la que conviven entre 4.000 y 4.500 personas en España, según datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN)", ha afirmado.
VISIBILIZAR LA ENFERMEDAD
Esta paciente es la creadora de 'RevELAte', su proyecto personal para compartir su "día a día" y dar "visibilidad a la enfermedad desde diferentes acciones, incluyendo canciones propias"; y de 'Vivir con ELA cambió todo', que busca "cubrir necesidades concretas derivadas de la enfermedad, como finalizar el pago de una silla salvaescaleras", ha expresado Donio, plataforma europea de donaciones que ha tenido el "objetivo" de "crear un espacio digital donde cualquier persona pudiera ayudar de forma sencilla a historias concretas".
"Desde entonces", ha recaudado "más de 120 millones de euros" y ha contribuido "a cambiar más de 16.500 historias de vida", ha continuado, mientras que su directora de campañas en España, Nuria Valdivia, ha explicado que "pedir ayuda no tiene nada de malo". "Cualquiera de nosotros puede encontrarse en una situación difícil", ha asegurado.
Tras exponer que entrega "el 100 por cien de lo recaudado a las personas beneficiarias, sin comisiones para las campañas", esta entidad ha afirmado que "si se supera el objetivo" en la campaña de Badiola, "el excedente se destinará a AGAELA, asociación que ayuda a personas afectadas por ELA en Galicia". Las personas interesadas pueden colaborar en la iniciativa a través de su página web.