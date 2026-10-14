Paciente de cáncer de mama anima a tomar las riendas de la enfermedad demandando información comprensible

Archivo - Lazo rosa de concienciación del cáncer de mama - ISTOCK - Archivo

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

María Ferrer-Vidal, superviviente de cáncer de mama tras ser diagnosticada en 2011, ha animado a las pacientes a tomar las riendas de la enfermedad demandando a los profesionales información comprensible que ayude a resolver sus dudas para poder participar con conocimiento en el proceso asistencial y la toma de decisiones.

"Si te ves montado en el caballo del cáncer de mama, por favor, no dejes las riendas", ha subrayado en su intervención en un encuentro organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se conmemora el lunes 19 de octubre.

Ferrer-Vidal ha hecho hincapié en la importancia de que las pacientes asuman la responsabilidad de estar informadas y pidan esa información, imprescindible a su juicio en momentos clave como la firma del consentimiento previo a recibir un tratamiento, para lo que ha precisado que la información también tiene que ser comprensible.

En este punto, ha subrayado que los profesionales también tienen que contribuir escuchando a la paciente para conocer sus necesidades e inquietudes, que no siempre sabe cómo verbalizar, y poder resolverlas. "Es difícil, diría que es imposible saber qué preguntar cuando te dan un diagnóstico oncológico", ha aseverado.

La AECC, con su campaña 'Nos lo tomamos a pecho', busca dar voz a las pacientes de cáncer de mama y situarlas en el centro de una atención que las afectadas exigen que sea humana y multidisciplinar, que incluya la escucha de sus necesidades y en la que ellas también puedan participar con información.

ATENCIÓN DESHUMANIZADA

Así, ha reunido a tres pacientes para que sus demandas sean escuchadas. En concreto, Marta Prieto, diagnosticada en 2023 y en fase de reconstrucción mamaria después de estar en tratamiento hasta el pasado junio, ha aseverado que, en su experiencia, la atención sanitaria está deshumanizada.

Según ha relatado, su diagnóstico fue resultado de un cribado y lo recibió de una ginecóloga que no conocía y que le dijo que podía pedir una segunda opinión si la quería, que lo habían detectado a tiempo y podía irse tranquila. "¿Cómo voy a irme tranquila?", se ha preguntado para señalar que, al día siguiente, acudió a la puerta de la consulta con todas sus dudas.

Tras un inicio de tratamiento en el que se sucedieron "un montón de errores", ha resaltado que decidió tomar las riendas de la enfermedad para no ser solo un "número" más, por lo que empezó a preguntar y consultar toda la información que requería. En este punto, ha querido mandar un mensaje de precaución con la información accesible en redes sociales, ya que puede ser excesiva y errónea.

LA IMPORTANCIA DE LOS ESPACIOS

Por su parte, Maite Castro, que fue diagnosticada en 2015 y tuvo una recaída con metástasis hepática en 2022, ha explicado que, en su caso, siempre ha recibido una atención humana por parte de ginecólogos y oncólogos, que la han tratado con cariño y mirándola a los ojos. Sin embargo, ha puesto el foco en otras carencias, como son los espacios que ofrecen los hospitales.

Castro era atendida en un sótano sin ninguna luz natural, lo que hacía que al principio no quisiera bajar porque pensaba en este espacio como en un "zulo". Según ha resaltado, esto ha cambiado "drásticamente" gracias a la inauguración de un hospital de día, que hace que la sensación de ir a recibir el tratamiento sea "realmente diferente".

En la misma línea, Marta Prieto ha apuntado que los espacios "asépticos" de los hospitales y el ritmo que se impone hace que sientas que vives al doble de velocidad, "a por dos", al tiempo que ha señalado que las salas de espera compartidas con pacientes de otras enfermedades hacen que se pierda toda intimidad.

María Ferrer-Vidal, que ha coincidido con ambas en la importancia que tienen los espacios, ha reconocido que es difícil que se hagan cambios en las infraestructuras, pero ha subrayado que, si se hacen, se debe tener en cuenta la voz de los pacientes.

EQUIPOS MULTIDISCIPLINARES

Otra de las reivindicaciones de las pacientes ha sido recibir una atención integral y multidisciplinar, que vele por todos los aspectos que se ven afectados por la enfermedad. "Necesitamos que nos traten como a un todo, no somos solo una persona con cáncer de mama", ha afirmado Maite Castro, que ha demandado apoyo psicológico, nutricional, fisioterapeutas, especialistas en actividad física y en salud sexual.

"El oncólogo me escucha con muchísima atención cualquier cosa que le digo (...), pero nunca me deriva a otro médico. Entonces, esa medicina yo la tengo que buscar por mi parte o tengo que acudir a las asociaciones de pacientes", ha referido.

Por último, Ferrer-Vidal ha puesto el foco en el papel de la familia, que también sufre un impacto, para reclamar que se les ofrezca el apoyo que necesitan para poder ser de ayuda a la paciente.

'NOS LO TOMAMOS A PECHO'

La AECC puso en marcha el año pasado la campaña 'Nos lo tomamos a pecho', con el objetivo de dar voz a las pacientes y familiares y que fueran ellos quienes trasladaran sus necesidades. En el marco del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, la asociación ha retomado la campaña para poner el foco en la importancia de una atención integral y centrada en la persona.

A través de los testimonios de María, Yoana, Rosa y Almudena en el vídeo de la campaña, la AECC busca enfatizar que humanizar la atención en cáncer "no es un accesorio, es una necesidad y una responsabilidad" que atañe a todo el mundo.

La directora general de la AECC y de su fundación científica, Isabel Orbe, ha detallado que más de 38.000 mujeres recibirán un diagnóstico de cáncer de mama este año en España, donde más de medio millón de mujeres conviven con un diagnóstico. A este respecto, ha recordado que detrás del cáncer de mama hay "muchísimas realidades".

Orbe ha destacado la evolución en supervivencia, que alcanza el 88 por ciento a cinco años y puede llegar al 99 por ciento si se detecta en fases iniciales. Según ha apuntado, cuando se fundó la AECC, ese 88 por ciento era solo un 25 y el cambio se debe a la prevención y el diagnóstico precoz, tras lo que ha puesto en valor el papel de la investigación.