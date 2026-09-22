Osakidetza intensifica sus campañas de captación y concienciación de donantes de médula ósea

El trasplante de células madre representa en muchos casos la única opción para superar enfermedades de carácter mortal - OSAKIDETZA

VITORIA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Osakidetza ha intensificado a lo largo del último año sus campañas de captación y concienciación de donantes de médula ósea, poniendo el foco estratégico en la solidaridad de la juventud vasca.

La donación y el trasplante de médula ósea es un programa sanitario que el Departamento de Salud del Gobierno Vasco y Osakidetza consideran "prioritario", y que responde a criterios médicos y de salud pública, ya que muchas personas requieren de un trasplante como única opción en el tratamiento de enfermedades hematológicas muy graves, como leucemias, linfomas y mielomas.

Así, el trasplante de células madre representa en muchos casos la única opción para superar enfermedades de carácter mortal, según ha informado el Departamento de Salud en un comunicado.

Además, la posibilidad de encontrar un donante compatible fuera del entorno familiar es sumamente difícil, ya que existe una muy baja probabilidad de compatibilidad. Por ello, Osakidetza, en el Día Internacional del Donante de Médula Ósea, que se celebra este 22 de setiembre, ha hecho un llamamiento a la donación y a la ampliación y renovación constante del Registro de Donantes de Médula Ósea.

En la actualidad hay más de 16.000 donantes vascos registrados en el Registro Estatal de Donantes de Médula (REDMO), de los que 16 fueron compatibles y donaron su médula durante el pasado año.

Asimismo, a lo largo de 2025 se realizaron en Euskadi un total de 170 trasplantes de médula ósea, de los cuales 22 fueron emparentados (entre familiares compatibles), 46 no emparentados y 102 autólogos (donación del propio paciente a sí mismo).

Osakidetza, a través de su Coordinación de Donación y Trasplante, organismo que planifica y gestiona toda la actividad de donación y trasplante del sistema sanitario vasco, ha intensificado a lo largo del último año sus campañas de captación y concienciación, poniendo el foco estratégico en la solidaridad de la juventud vasca.

La evidencia médica señala que los pacientes que reciben el trasplante de personas jóvenes obtienen mejores resultados clínicos y una mayor tasa de supervivencia. Por ello, el objetivo principal de las acciones desarrolladas por Osakidetza es atraer a nuevos donantes con edades comprendidas entre los 18 y los 40 años, grupo de población que presenta mejores condiciones biológicas para el éxito de los trasplantes.

Osakidetza ha elaborado un procedimiento sencillo para facilitar a la población su registro como donante de médula. En un primer paso, dispone de un sencillo formulario de registro al que se puede acceder a través de la página web de Osakidetza.

Una vez realizado el registro, hay que solicitar una cita con un profesional sanitario, bien a través de Coordinación de Donación y Trasplante de Euskadi. En la cita con el profesional sanitario se solventan dudas, se firma el consentimiento y se realiza una extracción de sangre para estudiar la compatibilidad con futuros receptores de médula. A partir de ese momento, el donante pasa a formar parte del Registro Estatal de Donantes de Médula (REDMO).