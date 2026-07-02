Cómo la ortodoncia mejora la masticación, la fonación y evita el desgaste dental

Imagen del odontólogo Khaled Kasem. - EUROPA PRESS

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El odontólogo y cofundador de las clínicas dentales Impress, Khaled Kasem, ha defendido que la ortodoncia no debe asociarse únicamente con la estética, sino que una correcta alineación dental también contribuye a mejorar la salud bucodental al favorecer funciones como la masticación, la fonación y la reducción del desgaste dental.

"La estética y la parte funcional van siempre juntas. No se realiza la ortodoncia solamente por la estética o por la parte funcional", ha afirmado Kasem este jueves durante un encuentro informativo con periodistas.

En este contexto, el especialista ha señalado que la ortodoncia desempeña un papel relevante en la mejora de la mordida. Así, ha explicado que la digestión empieza en la boca, por lo que una buena oclusión puede favorecer este proceso. "Una mala oclusión está relacionada con una mala nutrición", ha apuntado.

Asimismo, ha indicado que una mala mordida puede provocar fatiga muscular, dificultar la higiene bucodental al impedir acceder correctamente a todas las zonas de la boca y favorecer el desgaste de los dientes.

"Una mala mordida distribuye mal la presión. Me gusta poner el ejemplo de un puente, si está desequilibrado, va a soportar más carga por un lado que por el otro. En la oclusión ocurre lo mismo; si usamos más un lado que el otro, se producirá un mayor desgaste", ha explicado.

Además, ha detallado que la ortodoncia puede mejorar la fonación, ya que algunos sonidos no pueden pronunciarse correctamente cuando los dientes no están en su posición adecuada. "Un paciente con una mordida abierta suele colocar la lengua entre los dientes al tragar. Esto hace que los dientes no contacten correctamente y provoca una mala pronunciación", ha concretado.

Por último, ha destacado el beneficio emocional que aporta una buena mordida. "Hay un cambio en la confianza, en la presencia y en la forma de relacionarse. Estética, función y bienestar conviven. La estética y la función van siempre juntas; no hacemos ortodoncia solamente por la estética o por la función. Todo ello tiene un impacto emocional muy positivo para nuestros pacientes", ha señalado.

NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA MEJORAR LA ORTODONCIA

Kasem ha resaltado el uso de las nuevas tecnologías para mejorar los resultados de los tratamientos de alineación dental. En este sentido, ha explicado que Impress emplea escáneres 3D, inteligencia artificial, fotografías semanales y supervisión médica durante todo el proceso.

"El alineador solo se quita para comer y para cepillarse los dientes. Los dientes se van moviendo poco a poco hasta conseguir una alineación correcta. Con la 'app' no eliminamos la figura del dentista; es una herramienta para detectar cualquier problema con antelación", ha declarado.

El experto ha apuntado que el primer paso consiste en realizar un diagnóstico para determinar el tratamiento más adecuado. "Mediante el escáner y las radiografías en 3D podemos mover los dientes dentro del hueso, adaptándonos a la biología de cada paciente y previendo el movimiento que va a realizar cada pieza dental", ha añadido.

Por último, el odontólogo ha señalado que el tiempo durante el que un paciente debe llevar alineadores depende de cada caso y de los objetivos del tratamiento. No obstante, ha explicado que la duración mínima suele ser entre tres y cinco meses, mientras que los tratamientos más complejos pueden prolongarse hasta dos años.

"Los casos que duran dos años suelen requerir cirugía o la extracción de alguna pieza dental. En cualquier caso, en la primera cita estimamos junto al paciente la duración aproximada del tratamiento", ha concluido.